Carlos Fernández, durante un entrenamiento con la Real en Zubieta Morquecho
Real Sociedad

El Mirandés, una opción para Carlos Fernández

La Real no cuenta con el delantero, que aspira a salir cedido o a llegar un acuerdo con el club txuri-urdin. El conjunto jabato está muy interesado

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:39

La operación salida en la Real Sociedad sigue su curso aunque todavía quedan bastantes futbolistas a los que encontrarle acomodo. Uno de ellos es Carlos ... Fernández, delantero que no entra en los planes de la dirección deportiva y que debería salir del equipo de aquí al 30 de agosto, último día del mercado veraniego. Al sevillano le siguen varios equipos de Segunda y uno de ellos es el Mirandés, que es una opción real tal y como ha informado Onda Rojilla. El delantero se ha quedado el fin de semana en Donostia para entrenarse y resolver su futuro, que tiene opciones de terminar en Miranda.

