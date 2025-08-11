El Mirandés, una opción para Carlos Fernández

La operación salida en la Real Sociedad sigue su curso aunque todavía quedan bastantes futbolistas a los que encontrarle acomodo. Uno de ellos es Carlos ... Fernández, delantero que no entra en los planes de la dirección deportiva y que debería salir del equipo de aquí al 30 de agosto, último día del mercado veraniego. Al sevillano le siguen varios equipos de Segunda y uno de ellos es el Mirandés, que es una opción real tal y como ha informado Onda Rojilla. El delantero se ha quedado el fin de semana en Donostia para entrenarse y resolver su futuro, que tiene opciones de terminar en Miranda.

El conjunto jabato está muy interesado en Carlos, que no juega desde el amistoso ante el V-Varen Nagasaki en el primer partido de la gira de Japón, y ha decidido lanzarse a por el delantero andaluz. Ya ha habido contactos entre todas las partes y está por ver si hay noticias en los próximos días y Carlos sale rumbo a Miranda.

De hecho, el Mirandés ha jugado este fin de semana en Zubieta ante el Sanse en un amistoso que terminó en empate (1-1) y que ha servido como test para los dos equipos. La dirección deportiva burgalesa estuvo en las instalaciones realistas siguiendo la actualidad del equipo y veremos si finalmente consigue convencer a un Carlos que también entiende que no tiene sitio en la Real y que está obligado a buscar una salida. Ahora tiene que decidir si el destino le parece apetecible o no para continuar su carrera.

Habrá que ver qué sucede con Carlos Fernández, aunque una cesión es el escenario más factible al tener contraro hasta 2027 salvo que la Real y él lleguen a un acuerdo para finalizar su vinculación. El Mirandés está muy interesado en el delantero, aunque como sucedió la temporada pasada con el Cádiz un equipo de la Liga Hypermotion no puede abonar la ficha en su totalidad dada la diferencia que hay entre las dos categorías.

Sin problemas físicos

Sergio tomó una decisión en Japón y ya no optó por alinear a Carlos en el encuentro ante el Yokohama. El ariete disputó 40 minutos ante el Pau en Zubieta y 45 ante V-Varen Nagasaki con minutos más que decentes en ambos encuentros. Desde entonces no ha estado en ninguno de los cinco amistosos ante Yokohama, Osasuna, Rennes y el doble compromiso ante el Bournemouth.

Las buenas noticias para el delantero, que ha sido un gran profesional siempre, es que no ha tenido problemas físicos que se sepan durante el periodo estival. El delantero se ha entrenado con normalidad y el año pasado también jugó con regularidad en el Cádiz donde pudo hacer un gol.