No hay tiempo para más pruebas. La siguiente vez que ruede el balón ya estarán en juego los primeros tres puntos de la era Sergio ... Francisco. El irundarra y su plantilla han terminado una pretemporada que ha tenido buenas sensaciones –salvo el día del V-Varen Nagasaki– en la que se han utilizado nada más y nada menos que 37 futbolistas. Del primer equipo tan solo se han quedado sin minutos en estas seis semanas de trabajo Zakharyan y Sadiq. El casting ha terminado y ahora toca demostrar que la preparación ha sido la correcta.

Poco y nada han tenido que ver la última pretemporada de Imanol y la primera de Sergio. El oriotarra se quejó del viaje a Japón, en el que apenas pudo entrenar para jugar solo un partido, mientras que esta vez el irundarra sí que ha podido realizar sesiones de nivel en tierras asiáticas. El técnico también ha podido ver de cerca a la mayoría de sus pupilos, algo que no siempre ocurre durante el periodo estival. Este verano no ha habido Eurocopas ni Juegos Olímpicos, tampoco salidas de futbolistas importantes que no estaban previstas. Salvo algunos internacionales, que se unieron al grupo siete días más tarde que el grueso del equipo, todos han podido demostrar a su entrenador que están aquí para ser titulares en la Real. Como ocurre en todos los equipos, algunos han aprovechado sus oportunidades y otros no.

Sergio tampoco ha tenido que lamentar bajas importantes o roturas musculares que rompen de cuajo el inicio de la competición. Salvo las enfermedades de Sadiq y Zakharyan, en blanco durante toda la preparación, el irundarra no ha tenido que sufrir bajas significativas salvo alguna gestión de cargas de Óskarsson y pequeñas molestias musculares de Marrero, Aritz y Gorrotxategi. No es poco. El lunar, en cambio, es que no ha podido trabajar más que una semana con Caleta-Car y Guedes, los dos primeros fichajes del curso. Tampoco ha podido echar mano del «centrocampista enérgico» que demandó en Japón. Todavía no lo tiene. El mercado actual es el que es y las plantillas cada vez se conforman más tarde. Que se lo digan al técnico, que ha tenido que entrenar con varios futbolistas con los que no cuenta y a los que no se les ha dado salidas.

El 'jetlag' de Nagasaki

La Real ha dejado buenas sensaciones durante toda la pretemporada salvo en el segundo amistoso, el de Nagasaki, después de un viaje de casi 18 horas y en el que algún que otro futbolista ni siquiera pudo dormir en el avión. En el resto se ha visto un equipo serio en continua construcción, sobre todo cuando Sergio ha ido probando el que a priori será su segundo sistema, el 1-4-4-2 en rombo. Este dibujo necesita muchas horas de trabajo en el entrenamiento de Zubieta y también automatismos, tanto en la presión como en la interpretación del centro del campo. Los cuatro futbolistas de la medular son importantísimos y no siempre es fácil identificar cuándo saltar al rival.

Con más o menos acierto, como en el penúltimo amistoso en el que el equipo pegó cuatro palos, en verano se ha podido apreciar otra Real, al menos en la forma de atacar; más soltura, muchos más movimientos, remates desde bastantes más posiciones... El equipo de Imanol se convirtió en plomizo y previsible durante los últimos meses de competición y de momento, reconocido por los propios futbolistas, en Zubieta se respira un ambiente diferente. Luego, como siempre, la pelota tiene que entrar para que el equipo gane partidos.

Los datos Balance. Tres victorias ante Pau (2-0), Yokohama (1-2) y Osasuna (4-1), tres empates contra Rennes (1-1) y Bournemouth (0-0 y 1-1) y derrota ante el V-Varen Nagasaki (1-0).

Goleadores. Han visto puerta Pacheco, Marín, Kubo, Karrikaburu, Turrientes, Barrenetxea, Rupérez y Óskarsson, autor de tres goles.

Asistentes. Zubeldia, Barrenetxea, Kubo, Rupérez, Oyarzabal y Karrikaburu han dado pases de gol.

Sergio ha diseñado muy bien el reparto de minutos durante toda la pretemporada. Siete futbolistas están en lo alto de la clasificación con 310 minutos, ocho si Pacheco no hubiese visto la roja ante Osasuna. Zubeldia, Aihen, Gómez, Urko, Marín, Barrenetxea y Karrikaburu son los que más han jugado y de esos, a priori, tan solo hay dos titulares, Zubeldia y el lateral izquierdo por el que pelean Aihen y Gómez. También Barrenetxea trata de hacerse hueco, aunque la llegada de Guedes y la reubicación de Oyarzabal al extremo le hacen tener mucha más competencia.

La pretemporada también ha quedado marcada desde que en Japón el entrenador señalara a varios jugadores. Odriozola, Traoré, Javi López, Becker y Carlos se han quedado varios partidos en blanco –pese a estar convocados en alguno de ellos– a la espera de resolver su futuro. La vuelta de Japón supuso un antes y un después y Sergio no tuvo reparo para sentarlos y apostar por canteranos del Sanse. Habrá que ver si finalmente salen todos antes del 31 de agosto. En esa lista también está Sadiq, aunque éste no ha jugado minutos debido a su estado físico tras superar una enfermedad. Los números no engañan. Odriozola y Carlos Fernández han jugado 85 minutos durante este verano, 15 menos que, por ejemplo, un Mikel Rodríguez que salvo necesidad no va a jugar con el primer equipo y será uno de los líderes del Sanse al no ser ya sub-23. El lateral donostiarra tampoco jugó en Bournemouth pese a calentar, algo que sí hicieron Traoré y Javi López. Veremos si fue por necesidad del momento o por si su estado actual en la plantilla ha cambiado algo.

El once tipo, casi listo

A falta de algún que otro retoque, Sergio ya tiene decididos gran parte de los once futbolistas que empezarán la temporada como titulares en Mestalla. A la espera de que aterrice el centrocampista que desea, el irundarra realizó una prueba que parece definitiva en el segundo partido del sábado ante el Bournemouth. Apostó por Remiro; Aramburu, Martín, Zubeldia, Gómez, Turrientes, Sucic, Brais; Kubo, Oyarzabal y Óskarsson. No habrá muchos cambios en el pistoletazo de salida de Mestalla.

Está por ver si Gorrotxategi se recupera de las molestias en el tobillo derecho que le apartaron del último choque, pero si está en condiciones debería ser titular. Las otras dos dudas pueden aparecer en si Marín le quita el hueco a Sucic como ha ocurrido en pretemporada y en si Aihen vuelve a imponerse a su competidor de puesto, que ahora mismo ese papel recae en Sergio Gómez. El irundarra tendrá cuatro entrenamientos más para terminar de pensárselo, aunque el casting ya ha terminado. El inicio de la temporada 25/26 está a la vuelta de la esquina.