Real Sociedad

El casting ha terminado y ahora toca demostrar

Sergio ha utilizado a 37 futbolistas en una pretemporada de seis semanas que deja buenas sensaciones y ningún sobresalto en lesiones

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

No hay tiempo para más pruebas. La siguiente vez que ruede el balón ya estarán en juego los primeros tres puntos de la era Sergio ... Francisco. El irundarra y su plantilla han terminado una pretemporada que ha tenido buenas sensaciones –salvo el día del V-Varen Nagasaki– en la que se han utilizado nada más y nada menos que 37 futbolistas. Del primer equipo tan solo se han quedado sin minutos en estas seis semanas de trabajo Zakharyan y Sadiq. El casting ha terminado y ahora toca demostrar que la preparación ha sido la correcta.

