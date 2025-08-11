Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los piratas llegando a La Concha tras abordar la bahía.

Los piratas llegando a La Concha tras abordar la bahía. De la Hera

Los piratas invaden las aguas de La Concha en plena Semana Grande 2025

Más de 1.500 jóvenes han tirado de ingenio y buen humor para tomar la bahía en una de las actividades más multitudinarias de la Aste Nagusia de San Sebastián

Leticia Alfonso

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:42

Más de 1.500 jóvenes han abordado la playa de La Concha esta tarde. Con el habitual frenesí con el que viven los piratas este ... evento, las balsas han ido desembarcando progresivamente en el arenal tras vivir una de las mayores aventuras de esta Semana Grande: navegar desde el Muelle hasta la playa con sus propias embarcaciones.

