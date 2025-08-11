Los piratas invaden las aguas de La Concha en plena Semana Grande 2025

Más de 1.500 jóvenes han abordado la playa de La Concha esta tarde. Con el habitual frenesí con el que viven los piratas este ... evento, las balsas han ido desembarcando progresivamente en el arenal tras vivir una de las mayores aventuras de esta Semana Grande: navegar desde el Muelle hasta la playa con sus propias embarcaciones.

La llegada a la playa de La Concha ha dejado reacciones de todo tipo: las celebraciones de algunos piratas se confundían con aquellos que lloraban el naufragio de su balsa, perdida en el Muelle. Este es el caso de Aimar y Luken, que, tras recuperar la respiración y completamente mojados, contaban su particular naufragio: «Hemos perdido la balsa y hemos tenido que llegar aquí nadando». Para otros, en cambio, la aventura ha sido más difícil de lo esperado. Es el caso de Noa Zebelio, de 'Las pottolak': «El recorrido ha sido duro, pero ha estado bien».

El abordaje pirata de La Concha, para muchos el evento por excelencia de la Semana Grande, atrae ha atraído a gente de fuera. Es el caso de Sergio Rodenas, procedente de Valencia, que ha venido con su cuadrilla por un motivo muy particular: «Es mi despedida de soltero y lo cierto es que hemos disfrutado el recorrido».

Balsas a prueba de ingenio

Las balsas con las que se ha invadido la bahía de La Concha, muchas de ellas hechas trizas o desinfladas, y otras tantas perdidas por el camino, han sido ideadas y construidas en las horas previas al abordaje pirata. Ya a las 9.30 aparecían en el Muelle los primeros grupos de jóvenes. Armados con celo, palés e hinchables, han llegado dispuestos a crear su embarcación, esa que los llevaría victoriosos hasta la arena de la playa.

Bajo un sol abrasador, los piratas han estado en la rampa del Aquarium hasta las 12.30, y no han dudado en martillear, atar y reforzar sus naves con todo tipo de materiales: bolsas de aire, cañas de bambú, paneles de madera, flotadores, cinta de carrocero, bridas, cuerdas, cinta americana... Algún que otro grupo ha sufrido incluso un pinchazo inoportuno, pero nada que un buen trozo de cinta no pudiera solucionar para dejarlo todo a punto para el abordaje pirata de la bahía de La Concha.