El nuevo centro de salud de Loiola empezará a construirse este año y costará 9,4 millones

El Departamento vasco de Salud ha anunciado este lunes que el futuro centro de salud de Loiola, que está ubicado en Txomin Enea, empezará a ... construirse antes de que acabe el año y podría estar concluido para finales de 2027. Osakidetza invertirá 9,4 millones en la construcción del centro y la compra de nuevo equipamiento sanitario, para que se convierta en un ambulatorio «más moderno y con mayor capacidad que el actual para dar servicio a la población de este barrio de Donostia, que prevé un aumento importante en los próximos años». El centro de salud estará ubicado en el centro de Txomin Enea, a medio camino entre Loiola y Martutene, y tendrá «más servicios y una mejor accesibilidad», según destaca Salud.

El nuevo equipamiento sustituirá al actual, ubicado en el número 15 del paseo de Antzieta, además de dos locales anexos, espacio que resulta insuficiente para atender a una población que en este momento se sitúa en torno a 7.500 personas, pero que en vista del importante número de viviendas que se está construyendo en la zona, se prevé que aumente hasta los 17.000 en los próximos años. El edificio ocupará una parcela ubicada en Arteleku Plaza, junto a Goikoene Kalea, con una superficie útil construida de 3.307 metros cuadrados, que permitirá albergar las necesidades del nuevo centro de salud de Loiola.

Concretamente, el nuevo centro tendrá cuatro plantas que albergarán once consultas médicas y diez de enfermería en Medicina de Familia, tres consultas médicas y dos de enfermería en Pediatría, dos consultas de Atención a la Mujer, dos consultas de fisioterapia y un gimnasio, además de seis puestos unipersonales en el área administrativa. Además, contará otros servicios como la sala de curas, de extracciones, sala de pruebas complementarias, sala de urgencias y sala de actividades grupales.

Actividad investigadora

Cabe destacar que el centro de salud tendrá varios despachos que centrarán la actividad investigadora de Biogipuzkoa y a la unidad docente, y que una de las plantas, la tercera concretamente, estará destinada íntegramente al centro de adicciones.

El proyecto acaba de salir a licitación y se espera que arranque las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 24 meses, antes de que termine el año. El precio de licitación para la construcción del edificio es de 8,1 millones, a los que hay que sumar 1,3 millones más para equiparlo.