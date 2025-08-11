Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotomontaje de cómo será el futuro centro de salud de Loiola. D. S.

El nuevo centro de salud de Loiola empezará a construirse este año y costará 9,4 millones

Se ubicará en Txomin Enea y contará con 3.300 metros cuadrados, con más consultas para atender las necesidades de un barrio en pleno crecimiento

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:12

El Departamento vasco de Salud ha anunciado este lunes que el futuro centro de salud de Loiola, que está ubicado en Txomin Enea, empezará a ... construirse antes de que acabe el año y podría estar concluido para finales de 2027. Osakidetza invertirá 9,4 millones en la construcción del centro y la compra de nuevo equipamiento sanitario, para que se convierta en un ambulatorio «más moderno y con mayor capacidad que el actual para dar servicio a la población de este barrio de Donostia, que prevé un aumento importante en los próximos años». El centro de salud estará ubicado en el centro de Txomin Enea, a medio camino entre Loiola y Martutene, y tendrá «más servicios y una mejor accesibilidad», según destaca Salud.

