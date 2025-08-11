Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El termómetro de una calle de Tolosa marcó 26ºC a las once de la noche de ayer.

El termómetro de una calle de Tolosa marcó 26ºC a las once de la noche de ayer. Iñigo Royo

Gipuzkoa vive una noche tropical como anticipo de otra tórrida jornada

Se mantiene el aviso amarillo por máximas que podrían rondar los 30 grados en la zona costera y los 37 grados en el interior, valores que Aemet eleva hasta los 41 grados

A. Iparraguirre y P. Rodríguez

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:53

Gipuzkoa ha vivido una noche tropical como anticipo de otra tórrida jornada en la que Euskalmet mantiene activo el aviso amarillo por temperaturas altas extremas ... en el interior, desde las 13.00 horas hasta las 18.00 horas. Según las previsiones, las máximas podrían rondar los 30 grados en la zona costera y los 37 grados en la zona cantábrica interior, valores que Aemet eleva hasta los 41 grados. Asimismo, se va a activar el aviso por riesgo de incendios forestales «relativamente alto», debido a las altas temperaturas y a la baja humedad relativa, según ha informado el Departamento de Seguridad, que también ha llamado a extremar las precauciones en las próximas horas para evitar riesgos para la salud ante estos episodios de olas de calor, que cada vez se producen con más frecuencia. Y lo malo es que el calor se alargará al menos hasta el martes, con termómetros que seguirán al rojo vivo.

