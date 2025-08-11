Gipuzkoa vive una noche tropical como anticipo de otra tórrida jornada

Gipuzkoa ha vivido una noche tropical como anticipo de otra tórrida jornada en la que Euskalmet mantiene activo el aviso amarillo por temperaturas altas extremas ... en el interior, desde las 13.00 horas hasta las 18.00 horas. Según las previsiones, las máximas podrían rondar los 30 grados en la zona costera y los 37 grados en la zona cantábrica interior, valores que Aemet eleva hasta los 41 grados. Asimismo, se va a activar el aviso por riesgo de incendios forestales «relativamente alto», debido a las altas temperaturas y a la baja humedad relativa, según ha informado el Departamento de Seguridad, que también ha llamado a extremar las precauciones en las próximas horas para evitar riesgos para la salud ante estos episodios de olas de calor, que cada vez se producen con más frecuencia. Y lo malo es que el calor se alargará al menos hasta el martes, con termómetros que seguirán al rojo vivo.

La temperatura media más alta esta pasada madrugada en Gipuzkoa se ha registrado en la estación de Euskalmet en Jaizkibel, con 30,5ºC, seguido de 28,5ºC en Zegama y Bidania. Destacan, asimismo, los 24,6ºC en Zarautz; 24,5ºC en el Puerto de Pasaia y en el faro de Higer; 23,8ºC en Santa Clara, los 21,3ºC en Miramon, los 20,8ºC en Lasarte-Oria y los 20,6ºC en San Prudentzio. A las 06.30 horas estos valores apenas habían bajado dos grados.

Por lo que respecta a la jornada de ayer, Oñati se fundió a 38,6 grados y en Arrasate, los 38,1 grados que marcaban a las tres de la tarde se sobrellevaban entre zonas de sombra, terrazas y botellas de agua. No fueron los únicos municipios donde apretó el calor. Y es que las temperaturas máximas superaron los 34 grados hasta en ocho estaciones de medición de la agencia vasca de Meteorología.

Las zonas costeras sintieron algo más de alivio con valores en torno a los 27 grados; aun así, muchos buscaron refugio en playas, piscinas y ríos con el deseo de darse un baño o buscar algo de sombra para aplacar el sofoco. Ya desde primera hora, arenales donostiarras como La Concha se llenaron de locales y turistas y la orilla volvió a registrar un denso 'tráfico' de bañistas. Localidades como Hondarribia (27,6 grados) o Zarautz (24 grados) también mostraron una estampa del todo veraniega. Y como cada verano, los ríos volvieron a ser excelentes refugios para combatir el bochorno.

En el resto de Euskadi también se sintió la ola de calor, sobre todo en zonas de interior. El municipio vizcaíno de Zalla se asfixió a 40,3 grados y Amurrio (Álava) llegó a los 40,5 grados, según los datos de estaciones de la Agencia Vasca de Meteorología. El resto de la Península sufre igualmente los estragos de unas temperaturas que están dejando valores extremos. Todas las comunidades autónomas, salvo Asturias, estarán este lunes en aviso por calor, con 12 de ellas en nivel naranja por altas temperaturas y las Islas Canarias en alerta roja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

En cuanto a las previsiones meteorológicas para estos próximos días no habrá muchos cambios: el calor será protagonista. Las máximas volverán a superar los 35 grados en gran parte del territorio y en la costa rondarán los 31-33º grados, con viento de componente sur por la mañana, para fijarse del noroeste por la tarde.

La previsión de Euskalmet para este martes señala que seguiremos con mucho calor, aunque el tiempo estará más inestable por la tarde con probables tormentas. El calor volverá a ser el claro protagonista; aunque puede que bajen algún grado, las máximas en todo el interior se mantendrán entre los 35 y 38 ºC, localmente rondando los 40 ºC. En el litoral rondarán los 27-30 ºC. En el cielo, escasa nubosidad por la mañana, y más nuboso por la tarde con nubes de evolución que pueden dejar chubascos tormentosos, especialmente en el interior. Viento variable flojo; por la tarde con las tormentas las rachas de viento podrían ser fuertes. Seguirá activo el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes y extremas, pero afectará solo al interior de Gipuzkoa. En el primer caso será desde las 00.00 hasta las 24.00 horas. Las temperaturas mínimas/máximas se situarán en torno a los 17/34 ºC en la zona cantábrica interior, los 17/36 ºC en la zona de transición y los 18/37 ºC en la zona del eje del Ebro.Por su parte, podrían rondar los 19/27 ºC en la zona costera. En el segundo caso estará activo desde las 13.00 hasta las 19.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 34 ºC en la zona cantábrica interior, los 36 ºC en la zona de transición y los 37 ºC en la zona del eje del Ebro.

El miércoles el calor dará una tregua, ya que se espera una bajada de las temperaturas. El descenso será más apreciable en el interior de Gipuzkoa, donde las máximas se situarán entre los 30 y 34 ºC, mientras que en el litoral no superarán los 30 ºC. Aparecerán más nubes, con nubosidad de evolución que aumentará por la tarde, cuando se pueden dar chubascos tormentosos, especialmente en el interior del territorio. Durante la mañana se irá fijando el viento del noroeste, primero en el litoral y luego en el resto.