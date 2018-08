Diversión, juventud y producto local en la Aste Nagusia 02:33 La veintena de jóvenes participantes consiguió presentar sus platos sin ninguna dificultad. / IÑIGO ARIZMENDI Éxito de participación en en el certamen gastronómico más joven de la Aste Nagusia SARA ECHEVARRIA Lunes, 13 agosto 2018, 07:39

El entorno de La Bretxa se convirtió ayer en una gran cocina al aire libre en la que una veintena de jóvenes demostraron sus dotes culinarias elaborando tortillas de patata y ensaladas. Eran los platos que tenían que elaborar en la séptima edición del Concurso Gastronómico para Jóvenes con Productos del País. Y fue todo un éxito, tanto por la calidad como por la cantidad. «Este año hemos duplicado el número de participantes», explicaba Luis Mocoroa, que tras las intensas emociones que vivió la víspera en su despedida como Artillero Mayor se volcó en el certamen gastronómico más joven.

Donostia Festak, la Cofradía Vasca de Gastronomía, Eroski y el Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de San Sebastián, han vuelto a aunar la diversión y la concienciación en un concurso que tiene como objetivo del concurso realizar una actividad festiva apostando por una alimentación nutritiva y sostenible. «La clave del concurso está en que los participantes logren hacer de la comida típica algo especial», comentaban los organizadores. Asimismo, también se pretendía cumplir con el pacto de política urbana de Milán al que se adhirió el Ayuntamiento de Donostia en julio del año pasado.

A diferencia de los seis grupos que participaron el año pasado, en esta edición se han inscrito once parejas de jóvenes de entre 16 y 25 años, aunque finalmente fueron diez quienes acudieron a la cita. Este año tenían que elaborar un menú compuesto por ensalada y una tortilla de patata con productos de temporada ofrecidos por Eroski. «Hemos traído productos de label como lechugas de variedades diferentes, tomates, patatas o huevos camperos», apuntaron los organizadores. Para poder cocinar los platos la sociedad Intxaurdi proporcionó los fogones y Donostia Festak las bombonas de butano. Los participantes tenían que llevar los utensilios necesarios de sus casas.

«Es un evento en el que prima el producto con label, de temporada y de la tierra»

«El truco que tenemos para hacer la tortilla es batir los huevos con una cuchara»

Las parejas disponían de una hora y media para cocinar el menú que finalmente iban a presentar ante los seis miembros del jurado, compuesto por Yolanda Múgica, representante de Eroski Garbera; Carolina Rincón, chef y nutricionista; José Ramón Elizondo, antiguo dueño del bar Aloña Berri; Onintza Mocoroa, vocal de la junta directiva de la Cofradía Gastronómica; Jon Tadeo, tesorero de la Cofradía y Luis Mocoroa, el presidente de la Gastronómica.

Aunque todos disfrutaron de la experiencia, entre los jóvenes cocineros aficionados se repartieron tres premios. El primero consistió en 200 euros y dos txapelas, el segundo en 150 euros y el tercero en 100 euros.

El secreto de los chefs

«No hay nada como cocinar con amigas, la comida siempre sabe mejor». Es lo que comentaban las ganadoras del concurso, Ainhoa Artola y Ane Acha, dos donostiarras de 18 y 19 años que se autodenominaron 'Ipurtzulos con Tomate'. Era la primera vez que se presentaban al concurso y aunque estaban «nerviosas» afirmaban que «no será la última», porque disfrutaron «muchísimo».

Esto mismo sucedió con las ganadoras del año anterior, Ane Otaegi y Nerea Rey, que se volvieron a presentar con el objetivo de hacerse con el primer premio por segundo año consecutivo. «Nuestro truco es batir los huevos de la tortilla con cuchara», contaba Ane. «El otro día nos dijeron que se batían mejor y vamos a comprobar si es verdad», añadía. Aunque no lograron el primer puesto, decían «estar súper contentas», porque se lo pasaron «genial» cocinando el menú y además, consiguieron hacerse con el segundo puesto. El tercer lugar fue para el equipo Team Arcoiris, el único con una sola persona, Oihana Lukin. «Al principio, cuando he visto que mi compi no venía casi me muero, pero luego no ha sido para tanto», contaba. Además, como se presentaron ocho amigas, el resto estuvieron ayudándole. «Ante todo hemos venido a pasarlo bien, somos amigas», decían.

El resto de participantes comentaron que aunque no habían logrado hacerse con ninguno de los premios también se lo pasaron «bomba». De hecho, varios de ellos, como Josu Rozas y Lukas González, se han presentado a los cinco concursos gastronómicos que hay durante la Semana Grande. Aunque admitían haber practicado solo para el de marmitako. «Esperamos que en alguno suene la flauta» indicaban entre risas.