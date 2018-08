«El donostiarra sabe que está en la mejor ciudad del planeta» Las 'sisters' Susana e Idoia, con sus bicicletas y junto al mar, en el Gu. / USOZ Sisters and the City Susana e Idoia Gómez, entusiasmo por San Sebastián MIKEL G. GURPEGUI Lunes, 13 agosto 2018, 07:32

Son únicas e inimitables. Les siguen para saber qué hay de nuevo en San Sebastián y son el perejil de muchas salsas. Pedimos a Idoia y Susana Gómez, hermanas y cómplices, que nos propongan un 'sisterplan' para Semana Grande.

- Blogueras, 'instagramers', recomendadoras de lugares, creadoras de 'merchandising' donostiarra, promotoras de eventos... No sabemos qué etiqueta poner a 'Sisters and The City'.

- Lo de blogueras nunca nos ha gustado. A veces nos decimos ilusionistas, porque transmitimos la ilusión de lo que vemos en San Sebastián y otros lados. Nos sale natural comunicar con entusiasmo a través de las redes sociales nuestros descubrimientos.

- Vuestro estilo es muy positivo. ¿Es que os gusta todo?

- Hay muchas cosas que no, pero es que si un sitio no nos gusta, no hablamos de él y punto. No queremos lanzar mensajes negativos, que es muy fácil en las redes. Y nunca nos dejamos invitar. Vamos a un restaurante cuando queremos y pagamos la cuenta. Somos prescriptoras y la gente deposita una confianza en nosotras.

- ¿Y hay tanta actividad en San Sebastián como para recomendar continuamente restaurantes y tiendas de interés?

- Yo antes también iba a los sitios de siempre y me parecía que todo estaba más parado. Pero hay movimiento y tenemos la suerte de que nuestros seguidores, que son nuestra razón de ser, nos avisan de todo lo que se abre. Y también nos gusta escribir sobre los sitios de siempre. Vivimos en una ciudad con más contrastes que antes, más amable y alegre después de los años del terrorismo. San Sebastián está vibrante y vibrando. En cualquier barrio se abren sitios con una calidad de 10.

Cuatro clásicos El helado, de... Yogur (Susana) o café (Idoia) Los fuegos, desde... La playa Su mejor momento de la Semana Grande... Algún concierto en Sagüés (Idoia) o el cañonazo (Susana) Y el peor momento... El agobio para movernos en bici

- ¿Cuál es el secreto de vuestro éxito?

- Hacemos todo con entusiasmo y mucho cariño. Nos dicen que hemos hecho algo muy difícil, crear una marca, y ha sido por intuición y escuchando las ideas que nos dan nuestros seguidores. Damos una imagen frívola y nos encanta la frivolidad, pero trabajamos doce o trece horas al día. Contestamos todas las preguntas y comentarios. Esa cercanía a la gente es fundamental. Y muy gratificante.

- ¿A San Sebastián le falta creérselo un poco más?

- Igual otras ciudades, como Bilbao, en un momento parezcan más 'cool'. Pero es que cuando eres la guapa, la guapa no tiene que venderse. Los donostiarras no vamos de nada, quizás no manifestamos nuestras emociones, pero estamos orgullosos de nuestra ciudad y de mostrarla. El donostiarra es ñoñostiarra y sabe que está en el mejor lugar del planeta.

- ¿La Semana Grande es un momento alto o una pieza más del calendario donostiarra?

- Nosotras somos más de Santo Tomás y el día de la tamborrada, pura emoción, y los festivales de jazz y de cine. La Semana Grande no es un momento especialmente emocionante, pero también va a mejor. El cañonazo ha sido un descubrimiento para nosotras y apoyamos el 'Agur asteari' de la Unión Artesana, que está bien que la semana tenga un cierre. Disfrutamos del cine en la playa, algún concierto o los fuegos artificiales desde distintos escenarios. Bajar a la playa con un bocadillo a verlos sigue siendo un puntazo.

«El cañonazo ha sido un descubrimiento para nosotras y apoyamos el 'Agur asteari'»

«San Sebastián está más amable y alegre, vibrante y vibrando»

- ¿Nos proponéis un 'sisterplan' diferente de Semana Grande?

- El día 18, dar un paseo por Urgull hasta El Polvorín. Ver desde allí anochecer, tomando una cervecita y quedarte hasta los fuegos. Estará abierto hasta las 23,30.

- Estáis trabajando en la preparación de la Kongojaia. ¿Qué es?

- Una fiesta que organizamos por décimo año, desde que nuestro amigo Gorka Zalakain nos habló del proyecto. Empezamos en Zarautz, con Arguiñano, una persona que es todo generosidad. Después la trajimos a San Sebastián, al Ni Neu y este año, el viernes 24, nos cambiamos al Gu. Bailamos y nos divertimos, pero el objetivo es recaudar dinero para becar los estudios de jóvenes del Congo. La educación cambia el mundo.

- ¿En que más andáis metidas?

- Acabamos de lanzar una modesta colección de ropa que hemos hecho con Manuela va de fiesta, y nuestras velas con el aroma de San Sebastián y de Zarautz. Pronto publicaremos una nueva 'Sisterguía', volveremos a organizar la fiesta de los 'Festivalers' en la clausura del Festival de Cine y...