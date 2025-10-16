Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Goia, durante su intervención este jueves en el Pleno de Política General de Donostia. Lobo Altuna
Último pleno de Eneko Goia como alcalde

Goia se despide con la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas en Donostia antes de 2030

El alcalde, que renuncia esta tarde a su cargo, señala que la vivienda, la seguridad y el reto demográfico son los desafíos de una Donostia que «está preparada para afrontar con éxito su futuro»

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:16

Eneko Goia va a dejar la Alcaldía de San Sebastián este jueves. Abandonará el cargo a las 18.00 horas, una vez acabe el Pleno ... de Política General que ha comenzado a las 10.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra. Ha sido el todavía alcalde el que ha dado inicio a este Pleno sobre el estado de la ciudad con un discurso de 50 minutos en el que ha puesto en valor el acuerdo de coalición durante estos últimos diez años entre PNV y PSE. El regidor jeltzale ha desgranado cómo ha «cambiado» la ciudad en esta década y también ha enumerado los restos a los que se enfrenta San Sebastián en el futuro. Una Donostia, ha dicho, que está «preparada para afrontar con éxito su futuro» y en la que ha señalado hay que dar una respuesta «de manera prioritaria» al problema de la vivienda.

