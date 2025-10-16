Goia se despide con la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas en Donostia antes de 2030

Eneko Goia va a dejar la Alcaldía de San Sebastián este jueves. Abandonará el cargo a las 18.00 horas, una vez acabe el Pleno ... de Política General que ha comenzado a las 10.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra. Ha sido el todavía alcalde el que ha dado inicio a este Pleno sobre el estado de la ciudad con un discurso de 50 minutos en el que ha puesto en valor el acuerdo de coalición durante estos últimos diez años entre PNV y PSE. El regidor jeltzale ha desgranado cómo ha «cambiado» la ciudad en esta década y también ha enumerado los restos a los que se enfrenta San Sebastián en el futuro. Una Donostia, ha dicho, que está «preparada para afrontar con éxito su futuro» y en la que ha señalado hay que dar una respuesta «de manera prioritaria» al problema de la vivienda.

Tras recordar que bajo su mandato se han sacado al mercado 4.300 viviendas nuevas, una cuarta parte de ellas a través de división de casas ya construidas o locales que han cambiado de uso, y se están construyendo en la actualidad otras mil, ha apostado por «avanzar» para dar solución a esta problemática «con modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar una respuesta rápida y efectiva a la situación que vivimos». El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente la modificación del PGOU de Jolastokieta y Aldakoenea, Cuarteles, Auditz Akular o playa de vías de Easo «deben seguir el mismo camino», ha afirmado. En la actualidad el concurso para la redacción del nuevo PGOU ha quedado desierto «y creo que no podemos esperar más. No sería prudente en esta situación». El objetivo que se ha marcado el alcalde saliente, y cuyo testigo deberá recoger el futuro alcalde Jon Insausti, es construir 4.000 nuevas viviendas antes de 2030.

Ha reconocido Goia que el de la vivienda «es sin duda el problema en el que debemos poner todos nuestros recursos», una situación que ha reconocido siempre ha sido complejo en la ciudad «pero que en los últimos tiempos ha ido a peor». Ha afirmado que el cambio de la tipología de las familias y el envejecimiento de la ciudadanía exigen una reflexión sobre los pasos que debe dar el consistorio para asegurar que los donostiarras pueden seguir viviendo en su ciudad.

Sobre la seguridad reconoce que ya es una de las grandes preocupaciones de los donostiarras «y debemos hacer frente a este asunto que tanto afecta a la convivencia». Ha afirmado que tras la pandemia los datos confirman que se producen más delitos en la ciudad, tal y como indican las memorias de la Ertzaintza y la Guardia Municipal, «lo que obviamente influye en la percepción de mayor inseguridad de la ciudadanía». Ha afeado a los que por este tema «intentan crear alarma y miedo en la ciudadanía» y también a los que «ponen en duda la labor que realiza la policía». De ahí que haya confirmado que el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco ya trabajan en un proyecto para construir la nueva comisaría mixta en Egia para Guardia Municipal y Ertzaintza, una iniciativa que para dar sus primeros pasos ya cuenta con presupuesto municipal para 2026.

El reto demográfico es otro de los desafíos a los que se enfrenta San Sebastián de cara a las próximas décadas, ha remarcado Goia. Ante una población cada vez más envejecida y el descenso de los nacimientos, el regido del PNV ha puesto el foco en la importancia de la inmigración en Donostia. «Hoy en día viven 30.000 donostiarras que han nacido fuera de la ciudad, gracias a estas personas está creciendo San Sebastián. Ante ciertas actitudes que vemos cada día en relación a la inmigración, creo que hay que poner en valor su aportación positiva en la ciudad».

Apuesta por la movilidad sostenible

Eneko Goia ha señalado que la ciudad se enfrenta a multitud de retos en el futuro y que lo hace con las cuentas del Ayuntamiento «en situación óptima, lo que nos ha permitido poder embarcarnos en la mayor apuesta que la he hecho la ciudad en los últimos años, la adquisición de los cuarteles de Loiola».

En relación a los cuarteles y la vivienda ha querido poner el acuerdo suscrito este año entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco para activar el desarrollo de Txomin Enea II, Rodil, Morlans y Riberas y ha vuelto a insistir en que es hora de ir «más rápido» y modificar de manera puntual el PGOU para activar el proyecto de Auditz Akular.

Sobre su herencia política en el Ayuntamiento, ha remarcado la apuesta por la movilidad sostenible, «una de nuestras grandes apuestas». Empezando por el Topo «que es cierto ha generado notables afecciones pero que estoy seguro merecerá la pena». En este sentido, también ha destacado que es «importante» seguir con esta apuesta, «siendo una pieza clave el intercambiador de Riberas» y la futura llegada del TAV a Donostia, «para lo que la ciudad está preparada con su nueva estación». No ha querido dejar pasar la ocasión para recordar que «debemos seguir apostando por la mejor conexión del TAV con Iruñea, que es a través de Ezkio».

En este sentido, no ha desaprovechado la ocasión para poner en valor los servicios de movilidad que gestiona el Ayuntamiento como son Dbus y Dbizi. Sobre los autobuses de la Compañía del Tranvía ha destacado la apuesta municipal por la electrificación de toda la flota para el año 2030, la ampliación en cuatro líneas más el servicio en una década y todo lo que ello supone para las arcas del consistorio, «de 13 millones hemos pasado a 36 millones de inversión en Dbus en una década». Sobre Dbizi ha destacado su «éxito» y la ampliación de 16 a 70 sus estaciones.

La valoración de esta década no ha sido tan favorable en lo que hace referencia al servicio de taxi que se ofrece en San Sebastián. «Nos queda mucho camino por hacer en este sentido», ha afirmado. Ha destacado la puesta en marcha de la Zona de Régimen Especial de Donostialdea pero ha reiterado: «Para mejorar el servicio queda mucho por hacer».

Martutene en el debe

La recuperación de la vega del Urumea ha sido otro de los hitos que ha querido destacar Goia de su mandata a lo largo de esta década. «Si hay un ámbito en el que la ciudad se ha transformado, ese es el de la vega del Urumea. Aunque aquí también nos queda mucho por hacer», ha explicado Goia en su discurso. Ha recordado que las intervenciones realizadas en la zona han permitido dejar atrás la imagen «degradada» de esta zona de la ciudad para poder mirarla ya, y en el futuro, «con otra perspectiva». Ha puesto en valor las obras realizadas para evitar inundaciones, la transformación en marcha de Ciudad Jardín y el nuevo desarrollo de Txomin Enea que en breve contará con un nuevo centro de salud y está a la espera de resolver qué hacer con el caserío Patxillardegi.

En relación a esta zona de la ciudad, se ha sincerado y ha dicho que «después de 10 años hay algunas espinitas que me quedan clavadas. Y para mí una de ellas es Martutene. Hubiera deseado haber podido conseguir más cosas», haciendo alusión a su nueva estación, el paso peatonal sobre las vías del tren o el nuevo camino de Barkaiztegi, «así como la reconversión de los Agustinos en un centro de FP».

Goia tampoco ha pasado por alto otro de los puntos más espinosos de su mandato, el turismo. «Creo que es un tema en el que no debemos perder la perspectiva», ha dicho. Ha señalado que Donostia, como el resto de urbes, sufre la «globalización» del turismo, lo que «ha provocado un crecimiento rápido de la oferta, lo que ha posiblemente ha provocado cierto vértigo entre nosotros». Ante estos hechos, Goia ha recordado que Donostia ha sido «pionera» en la regulación y control de la oferta de viviendas de uso turístico«, lo que ha provocado, - »los datos son elocuentes«, ha dicho - que »seamos la única ciudad en la que este tipo de oferta ha descendido en estos últimos años«.

Además, ha puesto encima de la mesa la declaración de zona saturada de la Parte Vieja y la moratoria y modificación del Plan General en lo que a alojamientos se refiere, «que son otras de las decisiones que hemos tomados en estos últimos años. Y estamos a la espera de poder aplicar el año que viene la tasa turística«.

El alcalde también ha señalado que la apuesta por la ciencia, el conocimiento y los servicios avanzados ligados a la investigación y el desarrollo han traído como resultado que hoy las empresas y organismos incardinados en estos sectores represente el 48% del PIB de la ciudad, «frente a un 14% que representa el turismo». Goia ha defendido que las apuestas decididas por estas actividades han traído como resultado iniciativas como el ordenador cuántico de IBM o el nuevo edificio del Basque Culinary Center. En el capítulo de las infraestructuras deportivas, Goia ha situado el nuevo pabellón multiusos de Illunbe como el próximo reto a abordar por la ciudad, junto con la renovación del resto de equipamientos de la ciudad deportiva de Anoeta.

Goia ha acabado su discurso reivindicando «el orgullo de tener la ciudad que habitamos, con sus problemas y sus desafíos, pero sobre todo con sus enormes oportunidades». «Seamos capaces de apreciar la suerte que tenemos de ser donostiarras y de hacer frente a lo que viene sin miedo y sobre todo con mucha ilusión», ha finalizado.