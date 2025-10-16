Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ane Oyarbide, portavoz del PSE, este jueves en el Pleno de Política General. Lobo Altuna

Ane Oyarbide: «Donostia es hoy mejor gracias a la estabilidad que le ha dado el PSE al gobierno municipal»

La portavoz socialista reivindica el liderazgo de su partido en proyectos estratégicos como el Topo o Illunbe Berria

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:52

Comenta

La portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Donostia, Ane Oyarbide, ha puesto en valor este jueves la labor de su partido en los diez años de mandato de Eneko Goia ... . Oyarbide ha reivindicado las figuras de sus antecesores Ernesto Gasco y Marisol Garmendia, quienes «han contribuido a construir la ciudad que hoy es San Sebastián».

