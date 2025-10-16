Ane Oyarbide: «Donostia es hoy mejor gracias a la estabilidad que le ha dado el PSE al gobierno municipal»

La portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Donostia, Ane Oyarbide, ha puesto en valor este jueves la labor de su partido en los diez años de mandato de Eneko Goia ... . Oyarbide ha reivindicado las figuras de sus antecesores Ernesto Gasco y Marisol Garmendia, quienes «han contribuido a construir la ciudad que hoy es San Sebastián».

«Si hoy San Sebastián es una ciudad mejor que hace diez años, si somos una sociedad más diversa y plural, con unos importantes retos en materia de vivienda que debemos asumir y atajar, con un modelo de movilidad más verde y sostenible, con mejores instalaciones para todos, con mejores empleos y con oportunidades para los colectivos más desfavorecidos, es y será gracias a la estabilidad que le ha dado el Partido Socialista a este gobierno. Con la mirada puesta en la pluralidad política, el acuerdo entre diferentes e impulsando políticas públicas progresistas. Y lo estamos haciendo desde una gestión eficaz al servicio de los intereses de la ciudadanía», ha subrayado Oyarbide, quien ha recordado que la declaración de la capital guipuzcoana como zona tensionada por los precios del alquiler «es el reconocimiento de un fracaso en materia de vivienda, pero es la vía que nos permitirá la regulación de los contratos de alquiler mediante un índice de referencia».

Sobre movilidad, la portavoz socialista ha insistido en destacar el trabajo de su partido para la consecución de un sistema «sostenible y accesible». «San Sebastián puede presumir de tenerlo, pero vuelvo a recordar, señor Goia, que este camino tampoco lo han recorrido solos. Tiene también el impulso del Partido Socialista, porque desde nuestras filas siempre hemos defendido un transporte público moderno y sostenible», ha dicho tras escuchar al alcalde saliente mencionar solo una vez a sus socios de gobierno en una hora de discurso.

En este sentido, Oyarbide ha subrayado que para el PSE es «un orgullo escuchar al PNV reconocer los beneficios que traerá consigo la puesta en marcha de la pasante ferroviaria del Topo en Donostia. Porque esta es una obra que está realizando el Gobierno Vasco y que ha tenido desde su inicio el impulso decidido del Partido Socialista».

La delegada de Economía y Empleo Local se ha referido asimismo a hitos como la baja tasa de desempleo, la renovación de la ciudad deportiva de Anoeta o la próxima construcción del pabellón multiusos Illunbe Berria en la actual plaza de toros, logros y proyectos en los que las concejalías lideradas por el PSE desempeñan un papel protagonista.

Oyarbide ha cerrado su intervención reafirmando el compromiso de su grupo municipal en «defender esa ambición de ciudad, con una visión de futuro y una hoja de ruta clara y real para alcanzar el objetivo de una Donostia moderna, próspera y dinámica. Una Donostia que avanza».