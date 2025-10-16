Víctor Lasa: «Goia se va pero deja una Donostia más cara, desigual y difícil para vivir»

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa, ha dedicado su primera intervención en el Pleno de Política General celebrado este jueves en el Ayuntamento de ... Donostia a contraponer su modelo de ciudad al del gobierno municipal encabezado durante la última década por Eneko Goia. También ha reprochado al alcalde saliente su «falta de compromiso» con la ciudadanía al renunciar al cargo.

«No estamos ante un cambio de modelo ni de prioridades. Lo que vemos es la continuidad de una forma de gobernar que la ciudad lleva más de una década soportando. Goia se va, sí, pero deja una Donostia cada vez más difícil para vivir, más cara y más desigual. El verdadero compromiso de un alcalde no debería ser con los intereses de su partido, sino con la ciudadanía y con la ciudad. Y ahí es donde, lamentablemente, ese compromiso ha faltado», ha afirmado Lasa, quien ha lamentado que «Donostia se ha convertido en un auténtico laboratorio de cesiones a los inversores y de obstáculos para la ciudadanía. Y eso no es casualidad: es una forma de gobernar que ha priorizado los beneficios de unos pocos frente al bienestar de la mayoría», poniendo como ejemplos el GOe, el ahora paralizado centro comercial proyectado en San Bartolomé o las viviendas turísticas.

«La política municipal ha ido de la mano de grandes proyectos privados y de espaldas a los vecinos», ha insistido el portavoz de Elkarrekin Podemos, al tiempo que ha reiterado su apuesta por elevar al 70% la vivienda protegida en los nuevos desarrollos urbanísticos y abordar medidas urgentes para lograr una gestión sostenible del fenómeno turístico.

Lasa ha querido dar la bienvenida al futuro alcalde, Jon Insausti -quien «hereda un modelo de ciudad que ha fracasado»-, con un mensaje que resume los postulados que viene defendiendo la formación morada dufrante toda la legislatura. «La verdadera seguridad y convivencia no nacen de más policía ni más marketing, sino de derechos garantizados: vivienda, empleo, igualdad. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Hoy decimos alto y claro que Donostia no se vende, Donostia se vive. Y lo hemos demostrado: cuando la ciudadanía empuja, las cosas cambian. Ahora toca seguir empujando».