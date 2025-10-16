Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa, este jueves en el Salón de Plenos.

Víctor Lasa: «Goia se va pero deja una Donostia más cara, desigual y difícil para vivir»

El portavoz de Elkarrekin Podemos critica al alcalde saliente por «faltar a su compromiso con la ciudad»

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:55

Comenta

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa, ha dedicado su primera intervención en el Pleno de Política General celebrado este jueves en el Ayuntamento de ... Donostia a contraponer su modelo de ciudad al del gobierno municipal encabezado durante la última década por Eneko Goia. También ha reprochado al alcalde saliente su «falta de compromiso» con la ciudadanía al renunciar al cargo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

