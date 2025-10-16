El PP cree que Goia «ha conseguido algo que parecía imposible: hacerlo peor que Bildu»

El PP, siempre crítico con el PNV en el ayuntamiento de Donostia, ha reprochado a Eneko Goia en su último pleno como alcalde que «más ... allá de los titulares, la gestión municipal de estos años ha estado marcada por la lentitud, la falta de ambición y una creciente desconexión con la vida real de los vecinos». Corominas ha sido muy directo con el alcalde. «Han conseguido usted y el PNV algo que parecía imposible, señor Goia: hacerlo peor que EH Bildu».

Corominas ha apuntado que «San Sebastián ha perdido dinamismo, inversión y confianza y ha ganado burocracia, lentitud y resignación». Además, ha asegurado que la «sensación de inseguridad crece» y que «los donostiarras, señor Goia, tienen miedo a los delincuentes, no a los inmigrantes». «Basta hablar con los vecinos del Centro, de Egia, de Gros o de Amara para saberlo: robos, vandalismo, peleas en zonas de ocio nocturno, ocupaciones, incivismo», ha añadido. Y ha asegurado que «la Guardia Municipal carece de medios suficientes, de plantilla adecuada y, sobre todo, de una dirección política clara y decidida».

Tras mencionar proyectos como el ordenador cuántico de IBM construido en el barrio de Igara o el Goe de Gros, Corominas le ha dicho a Goia que el «proyecto estratégico es la construcción de vivienda, la creación de hogares». «¿Porque no son ustedes tan diligentes construyendo vivienda como lo han sido para construir el GOE?», le ha preguntado al todavía alcalde. «Parece evidente que si se quiere, se puede. La conclusión a la que llego es, entonces, que en realidad no quieren construir vivienda. No se les vaya a llenar esto de gente extraña», ha afirmado el portavoz del PP.

Sobre otra de las cuestiones claves de la ciudad, la movilidad, Corominas ha explicado que «no se puede gobernar una ciudad prohibiendo, sancionando y limitando, sin definir un proyecto más allá del mantra, necesario, de la sostenibilidad». Y ha pedido «un modelo que concilie libertad y eficiencia». Así, ha abogado por «mejorar la red de bidegorris, reforzar el transporte público, y agilizar y acortar los trayectos en vehículo privado». Asimismo, ha asegurado que la construcción del metro no era necesaria.

«Donostiarras exprimidos»

El portavoz popular ha criticado que los «donostiarras pagan mucho, y cada año un poco más, sin que eso se traduzca en mejores servicios públicos» y que el Gobierno local ha «optado por exprimir fiscalmente» a los vecinos. Ante esto, Corominas ha propuesto «una auditoría independiente de los procesos municipales, para analizar cómo trabaja el Ayuntamiento, dónde se pierden recursos, dónde se duplican trámites y qué se puede mejorar».

Una de las figuras inesperadas que se ha sumado el pleno ha sido Winston Churchill, mencionado primero por Eneko Goia, después por Coromins y por último por el portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa. Tras decir Goia que el mandatario británico es uno de sus referentes, el portavoz del PP le ha recordado que Churchill «fue un político conservador y liberal que luchó toda su vida contra los totalitarismos y los nacionalismos europeos». «El nacionalismo, decía Churchill, es el último refugio de los caraduras y los canallas» ha espetado Corominas.

Corominas ha querido empezar su discurso poniendo en valor «la dedicación y el trabajo de quien ha ejercido la máxima responsabilidad de esta ciudad durante los últimos 10 años». También el trabajo realizado por su compañero de partido en el Ayuntamiento, el concejal del PP, Jorge Mota, que no ha podido acudir al último pleno.