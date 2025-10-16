Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El PP cree que Goia «ha conseguido algo que parecía imposible: hacerlo peor que Bildu»

Corominas asegura que la gestión «ha estado marcada por la lentitud, la falta de ambición y una creciente desconexión con la vida real de los vecinos»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:26

Comenta

El PP, siempre crítico con el PNV en el ayuntamiento de Donostia, ha reprochado a Eneko Goia en su último pleno como alcalde que «más ... allá de los titulares, la gestión municipal de estos años ha estado marcada por la lentitud, la falta de ambición y una creciente desconexión con la vida real de los vecinos». Corominas ha sido muy directo con el alcalde. «Han conseguido usted y el PNV algo que parecía imposible, señor Goia: hacerlo peor que EH Bildu».

