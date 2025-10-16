Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Goia durante el pleno de este jueves Lobo Altun

El balance de su gestión como alcalde, en diez frases

Infraestructuras, vivienda, seguridad y turismo vertebran la intervención del todavía alcalde en el pleno extraordinario sobre el Estado de la Ciudad

L. O.

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:15

Eneko Goia ha presidido esta mañana su último pleno como alcalde de Donostia. En la sesión sobre el estado de la ciudad, Goia ha vertebrado ... su discurso en las que han sido sus «principales apuestas» en sus diez años de gestión y también en los retos de futuro: infraestructuras, vivienda, turismo... Resumimos las diez frases más destacadas de su intervención:

