El balance de su gestión como alcalde, en diez frases
Infraestructuras, vivienda, seguridad y turismo vertebran la intervención del todavía alcalde en el pleno extraordinario sobre el Estado de la Ciudad
L. O.
Jueves, 16 de octubre 2025, 11:15
Eneko Goia ha presidido esta mañana su último pleno como alcalde de Donostia. En la sesión sobre el estado de la ciudad, Goia ha vertebrado ... su discurso en las que han sido sus «principales apuestas» en sus diez años de gestión y también en los retos de futuro: infraestructuras, vivienda, turismo... Resumimos las diez frases más destacadas de su intervención:
-
1Movilidad sostenible
«Es cierto que la obra del Topo ha sido compleja, larga y con notables afecciones. Pero no dudo de que el esfuerzo habrá merecido la pena«
-
2Urbanismo
«La vega del Urumea es uno de los principales espacios de oportunidad que tiene en este momento Donostia. Aún queda mucho por hacer»
-
3Turismo
«El turismo es una actividad muy importante para la ciudad y el pan de mucha gente. Y debemos cuidarlo»
-
4GOe
«No seré alcalde para inaugurarlo la próxima semana, pero como ciudadano estoy orgulloso de él»
-
5Ciudad de ciencia
«Apostar por que Donostia fuera una ciudad universitaria y apostar por que Miramon se convirtiera en Parque Tecnológico. Creo honestamente que nunca podremos agradecer lo suficiente a quienes tuvieron esa visión de futuro que nos ha traído hasta donde estamos»
-
6Vivienda
«No es suficiente con las 4.300 viviendas construidas. La vivienda es el tema principal y el Ayuntamiento está centrado en los nuevos proyectos que se deben poner en marcha antes de fin de legislatura: Illarra berri, Txomin II...«
-
7Trabajo pendiente
«Después de diez años hay algunas espinitas que quedan clavadas. Y yo reconozco que para mí una de ellas es Martutene»
-
8Reto demográfico
«El envejecimiento de la población donostiarra representa un gran reto. De cara a futuro habrá que redoblar esfuerzos desde el punto de vista de los cuidados»
-
9Cambio climático
«Hemos puesto en marcha la ZBE, que ha sido debatida en pleno. En adelante será este pleno el que decida su evolución. Con proporcionalidad y adaptada a la realidad de Donostia. Midiendo la aportación de una ciudad a un reto global como el cambio climático. Sin caer en el maximalismo»
-
10Seguridad
«Cada vez preocupa más a los donostiarras y afecta en la convivencia. Ante la impunidad de quienes cometen delitos una y otra vez hay que avanzar, tomando medidas y expulsando si hace falta a esos reincidentes»
