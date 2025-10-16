Bildu recrimina a Goia su «diagnóstico deshonesto» y le acusa de «improvisar» en la gestión sobre Donostia

EH Bildu no ha dado tregua a Eneko Goia en su último día como alcalde Donostia y le ha recriminado en el pleno celebrado ... este jueves su «diagnóstico deshonesto» de la ciudad, además de acusarle de «improvisar» en la gestión de los proyectos que se han puesto en marcha en la capital guipuzcoana. El portavoz de la coalición abertzale en el consistorio, Juan Karlos Izagirre, ha criticado que «la valoración exultante y complaciente del gobierno local no tiene nada que ver con el enfado de la gente».

Izagirre ha trasladado al alcalde saliente que «los donostiarras están preocupados por la dirección que ha tomado Donostia» porque «la sensación generalizada es que se ha dejado que ciertos sectores construyan nuestra ciudad —el de la construcción, el turístico, el de la hostelería o el de los fondos de inversión—, y que se ha edificado para una élite, más de cara al exterior que respondiendo a las necesidades locales». Además, ha dicho que «basta con mirar las revistas financieras internacionales: se recomienda a la gente rica comprar viviendas e invertir en Donostia. ¿Estamos construyendo las nuevas viviendas para ellos?».

El turismo también ha sido motivo de crítica para EH Bildu. «El Gobierno dice estar orgulloso de su gestión del turismo. Referencia y pioneros en el estado decís. Pero, ¿dónde vivís?», les ha preguntado Izagirre. «Vuestras propias encuestas os dicen que las y los donostiarras opinan todo lo contrario», les ha recordado. Sobre vivienda, el portavoz de la coalición abertzale ha señalado que «el problema es más grave que nunca». Y ha apuntado que, a pesar de que la compra de los Cuarteles de Loiola es «una buena noticia», «fue una compra cara. Se pagó tan caro porque dijisteis que se construiría un montón de vivienda libre».

Goia ha hablado en el pleno sobre los avances que provocará la apertura del metro, pero Izagirre le ha recriminado que no haya hablado «de los perjuicios que ha generado a los ciudadanos». «Se os olvida que incluso el PNV era partidario del tranvía y contrario al metro, llegando a parar el proyecto», ha dicho. Y ha comentado que «su presupuesto se ha multiplicado y el retraso en las obras es un ejemplo perfecto de mala gestión, cambios de criterio e improvisación. Que ha condicionado obras, cortes y cambios de direcciones en el tráfico injustificados e incomprensibles, generando incluso puntos de riesgo donde no existían».

«El club del no»

El exalxcalde ha reprochado a Goia que a los donostiarras «se les riñe si dan su opinión. Da la impresión de que los donostiarras molestan al gobierno». Y ha recordado que se ha llamado «el club del no» a la ciudadanía «que muestra su desacuerdo con las cosas que está haciendo este Gobierno municipal». Y ha criticado que PNV y PSE «hayan votado no a cientos de propuestas recogidas en los barrios donostiarras, todas con el objetivo de mejorar la vida de esos y esas vecinas».

Izagirre le ha recordado a Goia que no es «honesto decir que cuando llegasteis en 2015 la ciudad estaba parada». Y ha defendido que el anterior gobierno, gobernado por EH Bildu y en el que el mismo Izagirre fue alcalde, dejó Donostia «en una buena situación a pesar de la dura crisis económica» y «pusimos en marcha Tabakalera, la estación de autobuses, ciudad jardín, las obras de Anoeta, ordenamos Miramon...». Y le ha echado en cara que Goia se haya «apropiado de esos proyectos como si fueran suyos».

EH Bildu se quedó a poco más de 800 votos del PNV en Donostia en las elecciones municipales del 2023 y con la salida de Eneko Goia de la Alcaldía la coalición abertzale centra ya su estrategia en completar un sorpasso que sí ha logrado en Gipuzkoa. El relevo al frente de los jeltzales en el ayuntamiento obligará a los demás partidos a tomar decisiones y a estudiar si quieren apostar por nuevos candidatos en las próximas elecciones. El actual portavoz de la coalición abertzale y exalcalde, Juan Karlos Izagirre, podría repetir como candidato con el objetivo de completar el sorpasso que desea la izquierda independentista en San Sebastián y que ya completó en 2023 en Gipuzkoa, aunque no llegó a gobernar la Diputación foral por la falta de socios.