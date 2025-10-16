Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El portavoz de EH Bildu Juan Karlos Izagirre, en su intervención durante el Pleno. Lobo Altuna

Bildu recrimina a Goia su «diagnóstico deshonesto» y le acusa de «improvisar» en la gestión sobre Donostia

Juan Karlos Izagirre critica que «la valoración exultante y complaciente del Gobierno local no tiene nada que ver con el enfado de la gente»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:52

EH Bildu no ha dado tregua a Eneko Goia en su último día como alcalde Donostia y le ha recriminado en el pleno celebrado ... este jueves su «diagnóstico deshonesto» de la ciudad, además de acusarle de «improvisar» en la gestión de los proyectos que se han puesto en marcha en la capital guipuzcoana. El portavoz de la coalición abertzale en el consistorio, Juan Karlos Izagirre, ha criticado que «la valoración exultante y complaciente del gobierno local no tiene nada que ver con el enfado de la gente».

