Jon Insausti, durante el pleno de Política General este jueves. Lobo Altuna

Insausti pone en valor los diez años de Goia y defiende que Donostia «está preparada» para afrontar nuevos retos

El portavoz del PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián, y futuro alcalde de la ciudad tras la renuncia de Goia, sostiene que «todavía tenemos tiempo en este mandato para compartir ideas sobre los desafíos de la ciudad»

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:41

«Una revolución silenciosa». Con esta esquemática frase, Jon Insausti ha querido destacar durante el pleno de Política General la «transformación» que ha vivido San ... Sebastián tras una década de Eneko Goia al frente del Ayuntamiento donostiarra.

