Insausti pone en valor los diez años de Goia y defiende que Donostia «está preparada» para afrontar nuevos retos

«Una revolución silenciosa». Con esta esquemática frase, Jon Insausti ha querido destacar durante el pleno de Política General la «transformación» que ha vivido San ... Sebastián tras una década de Eneko Goia al frente del Ayuntamiento donostiarra.

A escasos días para que coja el timón del consistorio a partir del 29 de octubre, tras la renuncia este jueves de Goia, el futuro alcalde de la ciudad no se ha salido de su papel como portavoz municipal del PNV y ha aprovechado prácticamente todo su turno de intervención para destacar los hitos logrados por el Gobierno PNV-PSE en estos diez años. En 2015, ha dicho, los donostiarras «tomamos la decisión de nombrar a Eneko Goia alcalde para poner fin a una situación de división y parálisis que vivía la ciudad», en alusión al mandado de EH Bildu con Juan Karlos Izagirre como primer edil.

Insausti ha realizado así un repaso a todos los proyectos que se han puesto en marcha desde entonces, haciendo comparativas con el escenario en el que se encontraba Donostia antes de la llegada de los jeltzales al gobierno de Ijentea. Y ha asegurado sin dudar: «Donostia está firmemente asentada y preparada para hacer frente a los desafíos del futuro».

El portavoz del PNV, que ha destacado la «colaboración leal» con el PSE, ha defendido que Goia «ha hecho un gran trabajo» y que «ha superado dificultades y numerosos obstáculos». «Ha sabido aprovechar las oportunidades y responder con acierto a las necesidades de los donostiarras», ha continuado. Después, ha enumerado todos los proyectos más destacados de la ciudad; los que, a su entender, «han marcado un antes y un después» con el fin de «garantizar el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida y el día a día de la ciudadanía».

Y ha tirado de datos para justificar sus palabras: «Somos la capital con la tasa de paro más baja del Estado (7%), cuando hace 10 años, en 2015, era del 13,8%; la renta per cápita ha aumentado en 7.000 euros en una década; Donostia tiene hoy 4.000 habitantes más que hace 10 años (189.886)». Además, ha destacado también el ámbito de la ciencia y el conocimiento: «La ciudad ha avanzado enormemente en este terreno: más de 6.300 personas trabajan ya en este sector en Donostia, y la inversión en I+D representa el 3,6% del PIB, al nivel de los países más avanzados».

Cultura, ciencia, deportes...

Como concejal de Cultura, Insausti ha hecho especial énfasis en este área, destacando el valor de Donostia Kultura o Tabakalera, entre otros. «Donostia se ha convertido en escaparate y plaza cultural de referencia, desde los escenarios de los centros culturales hasta Anoeta o el reciente concierto de Zetak; diez años después, Donostia sigue siendo una capital cultural», ha asegurado.

Además, también ha mencionado la Ciudad Deportiva de Anoeta o la renovación de Illunbe Berria. Y ha señalado que hoy «somos capital de la cultura, la ciencia y el conocimiento». Ha sido ahí cuando ha recordado que esta misma semana se ha inaugurado la sede del ordenador cuántico de IBM, que el GOe abrirá sus puertas la próxima semana y que el Parque Tecnológico de Miramon sigue expandiéndose hacia Illunbe. Igualmente, ha señalado que «los nuevos desarrollos del Hospital Donostia y su unidad de protonterapia refuerzan nuestra identidad como ciudad del conocimiento».

En cuanto a las infraestructuras de transporte, Insausti ha señalado que «también han vivido una revolución, conectando mejor los barrios entre sí y a Donostia con otros municipios». «La pasante del Topo transformará la movilidad y mejorará la calidad de vida», ha defendido con contundencia el todavía portavoz del grupo municipal jeltzale, que también ha puesto en valor el servicio de Dbus, la nueva estación del TAV en Atotxa o el intercambiador de Riberas de Loiola.

Vivienda

Consciente de que la problemática para acceder a una vivienda en Donostia es cada vez más creciente, Insausti ha empleado parte de su intervención solo para abordar esta materia, y ha reconocido que la vivienda «sigue siendo un reto enorme».

El futuro alcalde de San Sebastián ha abogado por «seguir aumentando la oferta de vivienda», pero también ha reivindicado el trabajo desarrollado para tratar de atajar esta problemática. Así, ha destacado la adquisición de los Cuarteles de Loiola. «Donostia ha ganado un nuevo barrio, pensado para responder a la necesidad de vivienda», ha manifestado.

Seguridad, turismo o reto demográfico

Insausti ha asegurado que a lo largo de estos últimos diez años «han desaparecido algunos problemas y han surgido nuevas realidades». Ahí ha englobado, por ejemplo, el auge del turismo, un fenómeno «global e imparable», ha dicho. «Nuestra prioridad ha sido su gestión proactiva: regulación de las viviendas turísticas, moratoria de alojamientos, control de las visitas guiadas y próximo impuesto turístico», ha detallado.

Por otro lado, y dentro de este 'catálogo' de «nuevas realidades», Insausti ha abordado la seguridad de la ciudad. Y ha reconocido que sí, que existe esta «preocupación» entre los donostiarras, «aunque Donostia sigue siendo una ciudad segura». «El Ayuntamiento trabaja con la Ertzaintza para crear una comisaría conjunta en Egia y se reclaman también reformas legales», ha apuntado.

Las políticas sociales, con el reto demográfico como gran desafío, han sido otro de los asuntos a los que ha presetado atención, porque «el Ayuntamiento ha incrementado año tras año las partidas de política social, materializándolas en nuevos centros de servicios sociales».

Los retos

Insausti, que ha reiterado que esta última década ha sido «intensa y productiva para el progreso de Donostia», ha reconocido que «quedan muchos temas por repasar», pero que no tiene nignuna duda de que «todavía tenemos tiempo en este mandato para compartir ideas sobre los desafíos de la ciudad». Toda una declaración de intenciones sobre su gestión como nuevo alcalde de San Sebastián.

Ha sido ahí cuando ha hablado más sobre el futuro, sobre la etapa que le toca ahora liderar. «Creo firmemente que los hitos logrados en estos 10 años, sumados a los proyectos por venir, muestran la magnitud de la transformación vivida por Donostia: una revolución silenciosa, desarrollada con el carácter donostiarra: discreta, pero tremendamente eficaz», ha asegurado. «Aun con bases sólidas -ha continuado-, enfrentamos nuevos retos comunes a las ciudades europeas: vivienda, movilidad, seguridad, turismo, cambio climático, pérdida de identidad, reto demográfico, soledad, salud mental, diversidad».

Y aunque ha destacado que en la actualidad vivimos «en un contexto mundial incierto», con «pandemias, guerras y crisis que alteran la estabilidad global y afectan nuestra economía», Insausti ha defendido que a los «responsables políticos nos corresponde ofrecer seguridad, actuar con prudencia y dar respuestas». Y ha querido finalizar con una frase redonda, que le implica directamente en la futura gobernabilidad de la capital guipuzcoana: «Como en el pasado y ahora, en el futuro seguiremos dando lo mejor desde el PNV».