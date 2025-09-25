Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aplausos en el círculo y sonrisas de Guedes y Oyarzabal en el entrenamiento de este jueves

Las sonrisas del triunfo en Zubieta

Los jugadores de la Real vuelven a entrenarse, todavía sin Aritz Elustondo, tras ganar al Mallorca y pensando ya en el partido contra el Barcelona del domingo

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:14

Las victorias todo lo curan. Los rostros con los que han comparecido los jugadores de la Real Sociedad al entrenamiento de esta mañana en Zubieta eran de alegría y relajación tras la victoria de la víspera ante el Mallorca en Anoeta. La plantilla necesitaba ese triunfo tanto como el entrenador y la afición. Y ese ánimo positivo se ha trasladado al campo de entrenamiento.

Los realistas que fueron titulares contra el equipo de Jagoba Arrasate se han limitado a realizar trabajo de recuperación, mientras que el resto de jugadores ha desarrollado una sesión más intensa bajos las órdenes de Sergio Francisco. Aritz Elustondo todavía no ha podido participar, a causa de su lesión en una costilla sufrida en el entrenamiento del sábado en Sevilla y es seria duda de cara al partido del domingo (18.30 horas) en Barcelona. Óskarsson sigue sin aparecer y Yangel Herrera ha realizado el calentamiento con todos, pero luego ha seguido por su cuenta. Tiene pinta de que el venezolano y el islandés volverán tras el parón de octubre.

Los dos únicos integrantes del Sanse en participar han sido el portero Aitor Fraga y Alex Lebarbier, convocado éste último para el duelo ante el Mallorca, aunque al final no llegó a debutar. Lo previsible que el parisino repita en la convocatoria del encuentro del domingo (18.30 horas) ante el Barcelona en Montjuïc por su doble condición de pivote defensivo y central.

El cabreo de Sucic por no jugar ni un minuto contra el Mallorca

Primer viernes de fútbol en Anoeta, el Real Sociedad - Sevilla

La cantera de la Real sigue siendo la top de Europa

El 1x1 de los jugadores de la Real ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Una buena arrancada tras la ciaboga

Una buena arrancada tras la ciaboga

Sergio: «Es una victoria que nos libera, nos quita un peso de encima»

Y de repente, aparece Sadiq: «Necesitamos recuperarle»

Sergio: «Es una victoria que nos libera, nos quita un peso de encima»

Por su parte, Sergio Francisco ha revivido sus tiempos como futbolista profesional y se ha animado a participar en algunos rondos. El entrenador respira tranquilo tras la primera victoria. Le da margen de maniobra en la previa de uno de los partidos más exigentes de la temporada, ante el campeón de Liga en su casa.

