Las sonrisas del triunfo en Zubieta Los jugadores de la Real vuelven a entrenarse, todavía sin Aritz Elustondo, tras ganar al Mallorca y pensando ya en el partido contra el Barcelona del domingo

Ángel López San Sebastián Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:14 Comenta Compartir

Las victorias todo lo curan. Los rostros con los que han comparecido los jugadores de la Real Sociedad al entrenamiento de esta mañana en Zubieta eran de alegría y relajación tras la victoria de la víspera ante el Mallorca en Anoeta. La plantilla necesitaba ese triunfo tanto como el entrenador y la afición. Y ese ánimo positivo se ha trasladado al campo de entrenamiento.

Los realistas que fueron titulares contra el equipo de Jagoba Arrasate se han limitado a realizar trabajo de recuperación, mientras que el resto de jugadores ha desarrollado una sesión más intensa bajos las órdenes de Sergio Francisco. Aritz Elustondo todavía no ha podido participar, a causa de su lesión en una costilla sufrida en el entrenamiento del sábado en Sevilla y es seria duda de cara al partido del domingo (18.30 horas) en Barcelona. Óskarsson sigue sin aparecer y Yangel Herrera ha realizado el calentamiento con todos, pero luego ha seguido por su cuenta. Tiene pinta de que el venezolano y el islandés volverán tras el parón de octubre.

Los dos únicos integrantes del Sanse en participar han sido el portero Aitor Fraga y Alex Lebarbier, convocado éste último para el duelo ante el Mallorca, aunque al final no llegó a debutar. Lo previsible que el parisino repita en la convocatoria del encuentro del domingo (18.30 horas) ante el Barcelona en Montjuïc por su doble condición de pivote defensivo y central.

Por su parte, Sergio Francisco ha revivido sus tiempos como futbolista profesional y se ha animado a participar en algunos rondos. El entrenador respira tranquilo tras la primera victoria. Le da margen de maniobra en la previa de uno de los partidos más exigentes de la temporada, ante el campeón de Liga en su casa.