Las 10 noticias clave de la jornada
Oyarzabal muestra el escudo a la grada tras marcar el gol.

Oyarzabal muestra el escudo a la grada tras marcar el gol. F. de la Hera

Una victoria balsámica

La Real gana su primer partido del curso al Mallorca con un gol de Oyarzabal, respira y comienza a creerse el equipo que puede ser

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:16

Como agua de mayo ya está aquí la primera victoria de la temporada. Hubo que sufrir, volver a fallar delante del portero, que el árbitro ... se anulara un penalti inventado por mano de Barrenetxea en el tramo final y, sobre todo, la Real se ganó a sí misma y ahuyentó sus fantasmas porque esta vez sí que fue un equipo competitivo, intenso atrás y concentrado en cada acción como si le fuese la vida en ello. Los realistas mantuvieron además la puerta a cero para conseguir tres puntos de sutura. La herida sigue abierta, hay que seguir sanando y cosiendo, pero el primer paso está dado y hay que continuar creciendo como equipo porque hay jugadores de sobra para ser mucho mejor plantel de lo que se ha visto en estas seis primeras jornadas. Respiren que ya llueve menos.

