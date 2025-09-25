Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Soler conduce el balón mientras busca un compañero, ayer en Anoeta De la Hera
El seguimiento/Soler

Donostia está entre París y Londres

Primera titularidad del valenciano desde que llegó y la Real sale con premio: primera victoria del curso y acaba con la portería a cero

Raúl Melero

Raúl Melero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:09

París, Londres, Donostia. La clase y nivel de Carlos Soler es directamente proporcional a las ciudades donde ha vivido en los últimos años. Demandaban la ... parroquia y los grupos futboleros de Whatsapp la titularidad para el centrocampista valenciano. Y así fue. Sergio Francisco le dio las llaves del centro del campo para jugar al lado de Gorrotxategi y que, como un medio melé en rugby, alimentara a los atacantes realistas en sus acometidas hacia la meta bermellona. Aunque es probable que no fuera su mejor partido. Seguro que los más brillantes están por llegar. Su carta de presentación como titular en Anoeta fue más que correcta. Y lo más importante: su concurso ayudó a que llegara el primer triunfo y además con la portería a cero.

