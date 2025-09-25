«Es una victoria que nos libera, nos quita un peso de encima»
Sergio celebra aliviado el primer triunfo del curso, subraya que hicieron «un partido muy completo» y destaca «a todo el equipo»
Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:39
«Me siento liberado», confesó Sergio tras la primera victoria de su equipo. «Sabe muy bien. Lo necesitábamos. Lo habíamos merecido en otros partidos. Hemos ... hecho un muy buen partido para lograr la primera victoria. Nos pone en marcha, porque nos estaba costando», explicó satisfecho.
El entrenador txuri-urdin se quitó un peso de encima. «Me siento liberado. Nos dará un punto de seguridad para poder seguir compitiendo bien y saber que podemos seguir haciendo partidos completos como este», argumentó el entrenador relaista desde la sala de prensa de Anoeta. «Nos estaba costando, no salían las cosas, no cerrábamos los partidos, teníamos momentos buenos, pero no ganábamos. Hemos demostrado que podemos hacer un partido muy completo. Estamos muy contentos, muy cansados, porque hemos hecho un esfuerzo grande. Nos estaba costando mucho esa primera victoria», insistió.
Preguntado por las actuaciones de Barrenetxea y Oyarzabal, el irundarra quiso resaltar a todos sus pupilos. «El partido ha sido muy completo de todos, de los que han arrancado y los que han salido desde el banquillo. Pero esos dos son jugadores muy importantes, por su calidad y lo que generan. Ander es uno de los jugadores más en forma, con un punto de confianza que a otros les falta, un referente desde el primer día. Mikel ha estado increíble pero no me quiero quedar solo con ellos. Hemos hecho mucho minutos de mucho nivel. Es un día para resaltar el colectivo».
Jagoba, cabizbajo
Jagoba Arrasate confesó estar «triste» tras la derrota. «Estoy mal, es una derrota más y urge sumar de tres. La Real ha sido mejor que nosotros. Hemos tenido opciones de empatar pero con poco balón, ellos presionaban bien y lo normal es que estés incómodo», apuntó el de Berriatua. «Ya ellos estaban siendo mejores antes del descanso. Da rabia conceder un gol en un saque de banda a favor. Es la primera vez que la Real se pone a favor y lo defiende como un tesoro. Hemos tenido la ocasión de Mateo Joseph y el penalti, pero no es suficiente», lamentó.
Barrenetxea: «Necesitábamos esta victoria en casa»
Ander Barrenetxea volvió a ser uno de los mejores. «Tras haber ido dominando, teníamos que haber ido al descanso por delante. Tenemos que exigirnos más, pero lo importante era lograr la victoria», celebró tras el partido. Para el atacante donostiarra la primera victoria «se ha hecho esperar demasiado. Habíamos hecho méritos suficientes para tener más puntos. Pero esto va de goles, de marcar más que el rival. Necesitábamos una victoria delante de nuestra gente para subir el ánimo y seguir en esta dinámica». Sobre la ocasión fallada se mostró tajante, «se me va arriba, pero le he podido dar la vuelta con la asistencia a Mikel».
Oyarzabal: «Han sido semanas difíciles, extrañas»
«Ha sido un triunfo importante, positivo. Era necesario para nosotros, para Sergio, para la afición. Queremos construir lo que queremos ser a partir de aquí».
