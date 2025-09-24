Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de un entrenamiento en Zubieta. RS

La Real jugará ante el Barça en Montjuic al no recibir el permiso del consistorio

DV

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

La Real jugará el domingo ante el Barcelona en el campo de Montjuic, a las 18.30 horas, y no en el Camp Nou como deseaba la directiva del club azulgrana al no recibir el permiso del consistorio de Barcelona. El Ayuntamiento considera que hay irregularidades de seguridad. «Compartimos la voluntad del club de que se vuelva lo antes posible, pero este Ayuntamiento tiene que garantizar la seguridad de todas las personas que quieren ir al estadio. Esta es la prioridad (...). No tardaremos ni un mes ni un minuto más de lo necesario para otorgar la licencia de primera ocupación cuando tengamos todas las garantías de regreso», explicó Laia Bonet, teniente de alcalde de Barcelona.

Arranca la Europa League

Por otra parte, el Betis arranca hoy su concurso en la Europa League a las 21.00 en la Cartuja ante el Nottingham Forest en una fase de liga en la que también se medirá al Ludogorets (fuera), Genk (fuera), Olympique Lyonnais (casa), Utrecht (casa), Dínamo Zagreb (fuera), PAOK (fuera) y Feyenoord (casa).

El Celta se estrena mañana a la misma hora en Sttutgart y después jugará ante el PAOK (casa), Niza (casa), Dinamo Zagreb (fuera), Ludogorets (fuera), Bolonia (casa), Lille (casa) y Estrella Roja (fuera).

