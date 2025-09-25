El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das? Valoración individual de los futbolistas txuri-urdin en la victoria en Anoeta contra los bermellones

Oyarzabal dedica su gol a su hijo Martín y Barrene se lo dedica a la afición

Beñat Barreto San Sebastián Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:47 Comenta Compartir

Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ante el Mallorca, el sexto de la temporada, en el que el equipo de Sergio ha logrado por fin su primera victoria. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.

Álex Remiro Guardameta 3 No tuvo que intervenir demasiado puesto que el Mallorca apenas pisó su área. En pocos partidos tendrá que participar tan poco esta temporada. Hizo una buena parada a Joseph, que recortó para rematar con la zurda. El de Cascante fue bien abajo. Pase espectacular a Barrenetxea. Jon Mikel Aramburu Defensa 3 Bastante mejorado en defensa y en ataque no se complicó, que es lo primero que hay que pedirle a un lateral, que no se olvide de cual es su tarea principal. Al igual que en La Cartuja, tiene un gol cantado que no se puede fallar. Está a un metro. Acierta en una jugada aislada con Joseph. Igor Zubeldia Defensa 4 Era el encargado de frenar a Muriqi y lo cierto es que el kosovar apenas generó. Cuando tocaba la bola siempre era lejos de Remiro y con Zubeldia a su espalda. Se anticipó en muchas acciones y esta vez sí que se entendió francamente bien con Muriqi, y eso que tenían dos delanteros. Duje Caleta-Car Defensa 4 Versión muy mejorada respecto a su mal partido en Sevilla. Salvo en un despiste con Muriqi saliendo tarde, fue el central rocoso que la Real fue a fichar. Por fin aprovechó su cuerpo y envergadura para hacerse fiable. Despejes frontales de cabeza y sin complicarse. Tuvo un testarazo. Sergio Gómez Defensa 4 Uno de los jugadores en los que confiar en este inicio de temporada. Es cierto que Maffeo no es demasiado peligroso, pero el Mallorca no asomó por su costado. Muy bien con el balón en los pies y se entiende con Barrenetxea. Gran jugada entre ambos, pero su centro raso a Kubo es perfecto. Carlos Soler Centrocampista 4 No está a su 100% a nivel físico, pero demuestra el tipo de futbolista que es. Controló francamente bien el juego, pero no solo eso, también ordenó a sus compañeros dónde había que colocarse y cuándo había que apretar. Gran robo alto para encontrar a Oyarzabal en la acción del 1-0. Jon Gorrotxategi Centrocampista 3 Arropado por la experiencia de Soler, se mostró mucho más tranquilo como si tuviese un seguro de vida por delante. Mucho más fiable con balón que en Sevilla, también saltó cuando tenía que saltar para frenar algún que otro contragolpe. Aprenderá a cuidar todavía mejor el balón. Brais Méndez Centrocampista 3 Cuando Brais está bien la Real es otra, y al igual de Soler todavía tiene que encontrar su mejor versión porque tiene mucho más dentro. Por eso se le exige tanto. En la ocasión más clara de Barrenetxea es él quien roba alto para combinar con Oyarzabal. Trató de forzar un penalti y vio la amarilla. Take Kubo Atacante 3 No está en el momento de mayor inspiración, pero cuando está así al menos tiene que mostrar la actitud e intensidad que demostró ayer. No dio ni un balón por perdido y echó una mano atrás a Aramburu hasta no poder más. Eso sí, la clara ocasión que tiene, debe ir dentro. No iba a portería. Ander Barrenetxea Atacante 5 Mejor del partido Soberbio partido. Está a un nivel nunca antes visto, y sobre todo, con la ansiada continuidad que se le pedía. Vertical, confiado en sus posibilidades, no paró de intentarlo hasta ponerle el 1-0 en bandeja a Oyarzabal. Tuvo dos remates, uno muy claro con la derecha, que también deben ser gol. Mikel Oyarzabal Atacante 5 Al igual que Barrenetxea, gran versión del capitán. Mete dos pases perfectos al donostiarra tras conducir por el carril central y está perfecto en la acción del gol. Descarga a Kubo y pisa el área para encontrar zona de remate. Espectacular a nivel defensivo cuando jugó de extremo. Beñat Turrientes Centrocampista 2 Por fin vuelve a tener minutos. La Real le necesita. Aguantó bien el balón. Giro y disparo que se marchó alto. Aihen Muñoz Defensa - Entró por Gómez y no es fácil cuando hay que defender un resultado Atento a Morey. Pablo Marín Centrocampista - Piernas para correr cuando el partido bajaba pulsaciones. Primera vez suplente. Gonçalo Guedes Atacante - Solo cinco minutos por la derecha para echar una mano a Aramburu. Sadiq Umar Atacante - De vuelta tras su frustrada salida al Valencia. En inferioridad con los centrales, trató de aguantar algún que otro balón. Sergio Francisco Entrenador Primera victoria. Apostó por lo mejor que tenía y el equipo se mostró mucho más equilibrado en el centro del campo. Respira, como todos. Utilizó a Sadiq. ¿Qué pensará Karrikaburu? Sube Más centrado Duje Caleta-Car El central, sin exquisiteces, mostró una línea de mayor seguridad y agresividad. Y no estuvo lejos de anotar. Baja Descendente Brais Méndez Comenzó bien, asociándose fácil, pero terminó un tanto desdibujado. Muy luchador en las disputas, todavía le falta brillo. Clasificación general JugadorPuntos Mikel Oyarzabal20 Ander Barrenetxea19 Igor Zubeldia14 Álex Remiro13 Take Kubo13 Brais Méndez12 Sergio Gómez12 Duje Caleta-Car11 Jon Mikel Aramburu11 Carlos Soler9 Gonçalo Guedes9 Jon Gorrotxategi9 Pablo Marín9 Beñat Turrientes8 Orri Óskarsson7 Aihen Muñoz6 Aritz Elustondo4 Arsen Zakharyan3 Jon Karrikaburu2 Jon Martín2 Luka Sucic2 Mikel Goti1 Álvaro Odriozola- Sadiq Umar- Unai Marrero- Yangel Herrera-

El árbitro: Galech Apezteguía

Partido sin demasiada historia y fácil de llevar puesto que no hubo acciones polémicas. No hay penalti por mano de Barrenetxea porque el balón no golpea en el brazo extendido.