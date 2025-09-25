Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los cinco penaltis

Una buena arrancada tras la ciaboga

Iris Moreno

Iris Moreno

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:05

  1. 1

    Buena ciaboga

Orio y Arraun Lagunak, homenajeados antes del partido, han demostrado este verano que, entre otras cosas, han sido los mejores gracias a su templanza. Real ... y Mallorca llegaron igualados (0-0) a la ciaboga, pero en el largo de vuelta la trainera txuri-urdin quiso sentenciar y en las primeras paladas el capitán puso la ventaja

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa
  9. 9

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  10. 10

    Tres meses para ensamblar 250 toneladas de acero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una buena arrancada tras la ciaboga