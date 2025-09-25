Una buena arrancada tras la ciaboga
Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:05
Buena ciaboga
Orio y Arraun Lagunak, homenajeados antes del partido, han demostrado este verano que, entre otras cosas, han sido los mejores gracias a su templanza. Real ... y Mallorca llegaron igualados (0-0) a la ciaboga, pero en el largo de vuelta la trainera txuri-urdin quiso sentenciar y en las primeras paladas el capitán puso la ventaja
Gure patroia! Gure kapitaina!
Oyarzabal aparece cuando el equipo más le necesita. Marcó la diferencia para sentenciar y es referente para que el grupo sincronice la palada. Cuando la Real imponía su juego pero no llegaba al gol apareció. ¿Quién si no? Con su segundo tanto esta temporada lidera la tabla de goleadores txuri-urdin, tras marcar de penalti frente al Espanyol.
Por primera vez en proa de regata
Una de las mejores noticias de la noche. La Real jugó en ventaja en el luminoso por primera vez en lo que va de temporada. Tuvieron que pasar 498 minutos –sin contar los descuentos– en las seis primeras jornadas para que los blanquiazules se adelantaran a su rival por primera vez.
Portería a cero
Alex Remiro clavó con el remo de trincar el resultado. Consiguió dejar su portería a cero por primera vez en lo que va de campaña. No lo había logrado hasta ayer y encajar goles en este inicio no ha funcionado nada.
Montjuic, la calle menos deseada
La Real se ha subido a la ola de la victoria y no querrá bajarse, aunque la que viene es digna de Nazaré. El Barça se había pedido el Camp Nou antes del sorteo. ¿Podrá este particular sorteo de calles venirle bien a la Real? Montjuic es la montaña mágica...
