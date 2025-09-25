El cabreo de Sucic por no jugar ni un minuto contra el Mallorca El croata, que sólo ha participado en tres de los seis partidos de este curso, parece evitar dar la mano al entrenador en medio de la euforia del vestuario tras la victoria ante el Mallorca

Las victorias tienen en ocasiones su punto discordante y en la que la Real Sociedad rubricó ante el Mallorca hubo dos: la entrada de Sadiq al campo, que provocó la pitada general del público de Anoeta, y el cabreo de Sucic por no disputar un solo minuto. Lo más curioso es que ha sido la propia Real la qua ha mostrado la imagen en la que el centrocampista croata, visiblemente afectado y al contrario que todos sus compañeros, parece evitar dar la mano a su entrenador Sergio Francisco cuando éste les espera uno a uno a la puerta del vestuario para abrazarles y felicitarles por el primer triunfo de la temporada.

Hay saludos del entrenador muy cariñosos, como el que dedica a Caleta-Car, y otros más fríos, pero con Sucic no existe intercambio. El internacional croata aprovecha el momento en el que el técnico irundarra achucha a Gorrotxategi para colarse por atrás. Sergio se percibe de ello y estira el brazo para tocarle la cabeza. Un segundo después, Sucic se mete las manos en los bolsillos del chubasquero a la hora de atravesar un pasillo de técnicos y jugadores desconvocados por lesión.

La aportación de Sucic está siendo muy escasa en este arranque de temporada, sobre todo considerando la calidad que demostró en algunos partidos de la pasada. Sólo ha tomado parte en tres de los seis partidos y además apenas ha podido destacar sobre el terreno de juego. En el primer y último partido, ante el Valencia y el Mallorca, no saltó al terreno de juego pese a estar en el banquillo y se cayó a última hora de la convocatoria contra el Real Madrid por una indisposición. Contra el Espanyol fue titular y perdió el balón del 0-1 y contra el Oviedo y el Betis fue suplente.

Sucic puede ser una de las víctimas de la acumulación de efectivos en el centro del campo. Estando Yangel Herrera todavía lesionado, se quedaron sin jugar un solo minuto contra el Mallorca otros tres medios: el croata, Zakharyan y Goti. Gorrotxategi, Soler y Brais fueron los elegidos para el 'once' inicial y en la segunda parte salieron Turrientes y Marín.

