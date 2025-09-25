Y de repente, aparece Sadiq: «Necesitamos recuperarle»

Sucedió en Anoeta lo que era impensable hace sólo unas semanas. Sadiq Umar volvió a lucir la camiseta de la Real Sociedad. Saltó ... en el minuto 83 de encuentro reemplazando a Barrenetxea cuando más apretaba el Mallorca en pos del empate. La entrada en el campo del 'látigo de Kaduna' provocó la reacción contraria de una mayoría del respetable presente en Anoeta, que le dedicó muchos más pitos que aplausos, y el cabreo de un Karrikaburu que ya se siente totalmente relegado y como cuarto delantero centro de la plantilla.

«Seguramente le he visto mejor de lo que esperaba en estos 10 días», fue la primera justificación de Sergio Francisco a su decisión de que Sadiq fuera el protagonista del quinto cambio de su equipo. A la primera oportunidad que ha tenido de meterle en la dinámica del equipo, el técnico lo ha hecho, por cuanto el futbolista de Nigeria apenas llevaba una semana ejercitándose con el primer equipo, al contrario que Karrikaburu, que lleva trabajando con todos desde el primer día de la pretemporada. «Es un jugador que nos puede aportar cosas diferentes», añade Sergio aludiendo a Sadiq. «Ahora mismo tenemos a Orri (Óskarsson) lesionado, Mikel nos da unas cosas, Karrika nos da área y Sadiq nos da ese jugador al espacio», se extiende el entrenador.

Sergio ya había avisado de que el nigeriano iba ser uno más desde el mismo momento en que se quedaba en la plantilla, pese que el propio técnico declaró hace un mes que le había visto «más fuera que dentro» y siempre lejos de la dinámica del resto del equipo: «Es un jugador al que necesitamos recuperar, que hoy vuelve a saltar a Anoeta; todos los jugadores que tengo a disposición van a poder participar y Sadiq es uno de ellos», revela el técnico irundarra de la Real.

Una parte de la afición de la Real quiso castigar con pitos a Sadiq por su actitud durante el verano, siempre tendente a intentar salir y sólo al Valencia. Y no compartió aquello de que saltara al campo por delante de Karrikaburu. Sergio no lo contempla como un gesto que pueda conducir a un conflicto: «Yo lo veo al revés. Veo que Sadiq hoy sale, la respuesta de la gente puede ser lógica o no, cada uno habrá decidido si pita o aplaude. Es un jugador que necesitamos ganar en la dinámica», sostiene.

Hay un damnificado como Karrikaburu. El club no le permitió salir cedido alegando que contaban por él por fin y también lo confirmó así el entrenador públicamente. Sin embargo, a Sadiq le habían declarado transferible y no salió porque el Valencia sólo le quiso cedido y su oferta última y desesperada por contratarle en el último día de mercado fue insuficiente: «Entiendo el enfado de Karrika, pero no le considero ni el tercero ni el cuarto», enfatiza Sergio. «Son jugadores del club que vamos a intentar utilizar cuando entendamos que el partido está mejor para sus condiciones», concluye el míster de la Real Sociedad.

Sadiq es el jugador número 24 que utiliza Sergio Francisco esta temporada. Es un número elevado considerando que sólo han pasado seis jornadas. Hay cinco equipos que han empleado todavía más -el Girona suma 27 y el Sevilla, 26, por ejemplo-. Los únicos miembros de la primera plantilla que todavía no han intervenido son Marrero, Odriozola y el lesionado Yangel Herrera.