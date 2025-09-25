Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sadiq espera recibir el balón en el tramo final del encuentro ante el Mallorca De la Hera

Y de repente, aparece Sadiq: «Necesitamos recuperarle»

El 'látigo de Kaduna' disputó los últimos siete minutos de encuentro para disgusto de Karrikaburu y fue pitado por la parroquia de Anoeta

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:22

Sucedió en Anoeta lo que era impensable hace sólo unas semanas. Sadiq Umar volvió a lucir la camiseta de la Real Sociedad. Saltó ... en el minuto 83 de encuentro reemplazando a Barrenetxea cuando más apretaba el Mallorca en pos del empate. La entrada en el campo del 'látigo de Kaduna' provocó la reacción contraria de una mayoría del respetable presente en Anoeta, que le dedicó muchos más pitos que aplausos, y el cabreo de un Karrikaburu que ya se siente totalmente relegado y como cuarto delantero centro de la plantilla.

