Primer viernes de fútbol en Anoeta, el Real Sociedad - Sevilla
Adelantan el encuentro de la jornada 10, la del clásico, al viernes 24 de octubre (21 horas) y será el segundo del curso en ese día para los txuri-urdin, tras el disputado en La Cartuja contra el Betis
San Sebastián
Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:42
Primer viernes de fútbol en Anoeta de la temporada, aunque hay que esperar un mes. El encuentro que enfrenta a la Real Sociedad con el ... Sevilla, correspondiente a la jornada 10 de Liga, se adelanta al viernes 24 de octubre (21 horas) y será televisado por DAZN en abierto. Realistas e hispalenses inauguran una jornada en la que, fuera de la muga guipuzcoana, se hablará sobre todo del clásico, el Real Madrid - Barcelona, programado para el domingo 26 a las 16.15 horas en el Santiago Bernabéu.
Será el segundo viernes de competición para la Real Sociedad esta temporada, tras el pasado, 19 de septiembre, en el que sucumbió contra el otro equipo de Sevilla, el Betis (3-1). Este encuentro ante el Sevilla de Almeyda será el primero en casa tras el parón de octubre y llegará después del enfrentamiento ante el Celta en Balaídos del domingo día 19 (16.15 horas). Athletic en casa y Elche fuera serán los dos últimos rivales antes del parón de noviembre.
Calendario de la Real
-
Jornada 7 Barcelona-Real Sociedad, domingo 28/9 (18. 30 h.)
-
Jornda 8 Real Sociedad-Rayo Vallecano, domingo 5/10 (18.30 h.)
-
Jornada 9 Celta-Real Sociedad, domingo 19/10 (16.15 h.)
-
Jornada 10 Real Sociedad-Sevilla, viernes 24/10 (21 h.)
La Real debe beneficiarse ya desde este punto de que no tiene que compaginar Liga con competición europea este curso, al contrario que los anteriores. Por ejemplo, visita al Barcelona este domingo tres días antes de que lo haga el campeón de Europa, el PSG, en Champions League. En la jornada siguiente y tras una semana entera de descanso, los guipuzcoanos se enfrentan en casa ante un Rayo Vallecano que se enfrenta tres días antes al Shkëndija Tetovo macedonio en la Conference League. Y el derbi contra el Athletic, todavía sin fecha, lo programarán (el 1 o 2 de noviembre) tres o cuatro días antes de que el cuadro bilbaíno visite al Newcastle en Liga de Campeones.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.