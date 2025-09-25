Primer viernes de fútbol en Anoeta, el Real Sociedad - Sevilla

Primer viernes de fútbol en Anoeta de la temporada, aunque hay que esperar un mes. El encuentro que enfrenta a la Real Sociedad con el ... Sevilla, correspondiente a la jornada 10 de Liga, se adelanta al viernes 24 de octubre (21 horas) y será televisado por DAZN en abierto. Realistas e hispalenses inauguran una jornada en la que, fuera de la muga guipuzcoana, se hablará sobre todo del clásico, el Real Madrid - Barcelona, programado para el domingo 26 a las 16.15 horas en el Santiago Bernabéu.

Ampliar

Será el segundo viernes de competición para la Real Sociedad esta temporada, tras el pasado, 19 de septiembre, en el que sucumbió contra el otro equipo de Sevilla, el Betis (3-1). Este encuentro ante el Sevilla de Almeyda será el primero en casa tras el parón de octubre y llegará después del enfrentamiento ante el Celta en Balaídos del domingo día 19 (16.15 horas). Athletic en casa y Elche fuera serán los dos últimos rivales antes del parón de noviembre.

Calendario de la Real Jornada 7 Barcelona-Real Sociedad , domingo 28/9 (18. 30 h.)

Jornda 8 Real Sociedad-Rayo Vallecano , domingo 5/10 (18.30 h.)

Jornada 9 Celta-Real Sociedad , domingo 19/10 (16.15 h.)

Jornada 10 Real Sociedad-Sevilla, viernes 24/10 (21 h.)

La Real debe beneficiarse ya desde este punto de que no tiene que compaginar Liga con competición europea este curso, al contrario que los anteriores. Por ejemplo, visita al Barcelona este domingo tres días antes de que lo haga el campeón de Europa, el PSG, en Champions League. En la jornada siguiente y tras una semana entera de descanso, los guipuzcoanos se enfrentan en casa ante un Rayo Vallecano que se enfrenta tres días antes al Shkëndija Tetovo macedonio en la Conference League. Y el derbi contra el Athletic, todavía sin fecha, lo programarán (el 1 o 2 de noviembre) tres o cuatro días antes de que el cuadro bilbaíno visite al Newcastle en Liga de Campeones.