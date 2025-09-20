Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hundidos. Los blanquiazules, con Remiro en el suelo, se lamentan tras encajar el segundo gol en una jugada de córner

Hundidos. Los blanquiazules, con Remiro en el suelo, se lamentan tras encajar el segundo gol en una jugada de córner

Con tanto error grosero no se puede competir

La Real se vuelve a disparar en el pie y pierde ante el Betis, pero lo peor es que sigue estando a un mundo de ser un equipo unido

Beñat Barreto

Beñat Barreto

Enviado especial a Sevilla

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:01

Las constantes vitales del paciente están muy bajas y conviene recuperarse de manera urgente antes de que la bola se haga más grande. La Real ... Sociedad volvió a dispararse en el pie por partida triple, cometió errores groseros imperdonables para ser Primera División y pudo ser goleada en La Cartuja por un Betis que de estar algo más atinado habría hecho media docena de tantos. El resultado pudo ser escandaloso y todavía más dañino para la moral de un grupo que no se encuentra, y lo peor de todo, esta vez sí que nadie estuvo a su nivel. Se demostró que hay un mundo entre dos escuadras que están llamadas a pelear por el mismo objetivo, pero es que anoche daría igual quién fuese el rival. Los de Sergio continúan sin ser un equipo compacto y sobre el verde tan solo terminaron tres canteranos, Aritz, Zubeldia y Oyarzabal, evidenciando que los fichajes ya están sobre el campo. Y eso que faltan Yangel y Óskarsson. No es un dato cualquiera y dice mucho.

