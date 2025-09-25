La cantera de la Real sigue siendo la top de Europa

Mientras el equipo sigue tratando de enderezar el rumbo en LaLiga, con su primera victoria ante el Mallorca, la Real Sociedad continúa siendo un referente ... en lo que a utilizar su cantera se refiere. Un estudio de CIES Football Observatory establece que el txuri-urdin es el equipo de Europa que más ha utilizado a futbolistas forjados en su academia esta temporada, en lo que se refiere a porcentaje de participación. La Real es la primera en el ranking de intervención de los canteranos de las ocho principales ligas de Europa y la octava en general.

Ampliar % de minutos de jugadores formados en clubes, principales 8⃣ligas europeas

CIES cifra en un 49,5% la participación de los jugadores de cantera de la Real Sociedad esta temporada. Por detrás, figuran el Athletic en segunda posición (46,3%), el AZ Alkmaar de la Eredivisie (43,6%), el Celta (36,7%) y el Ajax de Amsterdam (32,7%). Se considera formador a aquel club en el que ha militado un futbolista durante un mínimo de tres años entre los 15 y los 12.

Es curiosa esta estadística tras el verano en el que más se ha criticado el proceder de la dirección de fútbol en la planificación de la plantilla por desprenderse de futbolistas de casa que podrían tener opciones de jugar, como Pacheco o Urko González de Zárate, y fichar futbolistas de fuera que todavía no han demostrado calidad suficiente como para vestir la txuri-urdin. Además, Sergio Francisco también ha sido objeto de críticas a la hora de elegir a un futbolista como Caleta-Car en detrimento de un canterano como Jon Martín.

Ranking de clubs por participación de sus canteranos e los últimos 20 años CIES

En todo caso y pese a todo, la de la Real se revela como la la cantera top de Europa este curso. Además, el estudio de CIES Football Observatory remite a un informe que tiene en cuenta los últimos 20 años en Europa. En el ranking de estas dos décadas, la Real Sociedad es novena en lo que se refiere al número de minutos totales disputados por sus canteranos y segunda en porcentaje de partipación.