Jokin Aperribay, sobre Sadiq: «Él quería ir al Valencia, pero le dijimos que no iba a salir cedido allí» El presidente de la Real y Erik Bretos valoran su situación y explican lo que viene para el nigeriano ahora: « Desde hoy es uno más en la plantilla y veremos qué pasa con otros mercados, pero no tenemos prisa»

Iker Valverde Martes, 2 de septiembre 2025, 17:06

Sadiq Umar ha sido el gran protagonista del final del mercado de la Real y Jokin Aperribay y Erik Bretos se han referido a su situación en sala de prensa. «Ha tenido muchas ofertas y muchas oportunidades para que pudiera salir. Él quería ir al Valencia, pero nosotros se lo dejamos claro: no vas a salir cedido al Valencia», ha manifestado el presidente, que explica luego por qué: «Si iba al Valencia y salía bien, estaríamos el verano que viene en la misma situación vistos los precedentes. La oferta era de bastante menos dinero que la temporada pasada». El año pasado jugó cedido con opción de compra, rindió bien y el conjunto che no quiso firmarlo, por lo que el de Deba no estaba dispuesto a volver a vivir la misma situación.

El máximo mandatario de la Real confirma que la intención de la Real era que Sadiq saliera, pero que no han encontrado el destino adecuado con la oferta adecuada: «Si miras la situación de Sadiq, estábamos dispuestos a que saliera. Lo que pasa es que si salía cedido y no iba bien nos íbamos a encontrar en la misma solución. El domingo a la tarde durante dos horas hubo la posibilidad del traspaso al Valencia pero no frucitificó».

Fue entonces cuando «nos comunicó que estaba abierto a salir a otros clubes, pero era demasiado tarde. Estoy contento de que esté aquí y no tenemos prisa. Todavía quedan mercados abiertos y sino pues esperaremos a enero».

Erik Bretos también se ha referido a la situación del delantero nigeriano. «ELl lune a última hora fue nuestra última conversación con él. Por cómo somos, Sadiq pasa a ser desde hoy uno más de la plantilla e intentaremos sacar el máximo rendimiento y ya veremos qué pasa«.

El director de fútbol de la Real ha subrayado que «no ha sido un verano fácil con Sadiq. Él ha tomado sus decisiones y nosotros nos hemos mantenido firmes».