Ya no quedan entradas para el estreno realista en Anoeta

Hay mucha expectación en torno a la Real Sociedad un año más. Hay ganas de ver al equipo en Anoeta 98 días después del último ... encuentro oficial en el coliseo de Amara, que fue ante el Girona (victoria 3-2) el pasado 18 de mayo. La muestra es que ya no quedan entradas de tribuna para este encuentro inaugural de la temporada en casa, con el Espanyol como rival a las 19.30 horas de este domingo día 22.

Con 38.002 socios, la Real sólo puede poner a la venta 2.000 localidades para cada partido, por lo que es habitual que se agoten unos días antes de la disputa de los encuentros. No obstante, esto no quiere decir que Anoeta vaya a estar lleno este domingo ni que no pueda haber entradas disponibles hasta el inicio del encuentro, toda vez que sigue abierto para ceder el carnet al club.

En torno al primer aspecto, la ausencia técnica de los abonados en agosto suele ser superior por cuanto hay muchos seguidores de vacaciones y no pueden acudir al estadio. En todo caso, se trata de un buen horario, las 19.30 horas de un domingo, por lo que se espera que los abonados que están en Gipuzkoa acudan en su mayoría.

Hay 'mono' de Anoeta y este curso merece la pena aprovechar las oportunidades porque el siguiente choque en casa ya será después del primer parón liguero, el del 6 y 7 de septiembre: contra el Real Madrid el 14 de septiembre. Además, los 'realzales' no podrán disfrutar este curso