Ya no quedan entradas para el estreno realista en Anoeta
Agotadas las cerca de 2.000 localidades puestas a la venta para el encuentro contra el Espanyol de este domingo: hay mucha expectación en la afición
San Sebastián
Viernes, 22 de agosto 2025, 16:02
Hay mucha expectación en torno a la Real Sociedad un año más. Hay ganas de ver al equipo en Anoeta 98 días después del último ... encuentro oficial en el coliseo de Amara, que fue ante el Girona (victoria 3-2) el pasado 18 de mayo. La muestra es que ya no quedan entradas de tribuna para este encuentro inaugural de la temporada en casa, con el Espanyol como rival a las 19.30 horas de este domingo día 22.
Con 38.002 socios, la Real sólo puede poner a la venta 2.000 localidades para cada partido, por lo que es habitual que se agoten unos días antes de la disputa de los encuentros. No obstante, esto no quiere decir que Anoeta vaya a estar lleno este domingo ni que no pueda haber entradas disponibles hasta el inicio del encuentro, toda vez que sigue abierto para ceder el carnet al club.
En torno al primer aspecto, la ausencia técnica de los abonados en agosto suele ser superior por cuanto hay muchos seguidores de vacaciones y no pueden acudir al estadio. En todo caso, se trata de un buen horario, las 19.30 horas de un domingo, por lo que se espera que los abonados que están en Gipuzkoa acudan en su mayoría.
Noticias relacionadas
Hay 'mono' de Anoeta y este curso merece la pena aprovechar las oportunidades porque el siguiente choque en casa ya será después del primer parón liguero, el del 6 y 7 de septiembre: contra el Real Madrid el 14 de septiembre. Además, los 'realzales' no podrán disfrutar este curso
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.