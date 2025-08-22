Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aficionados de la Real en el último partido oficial en Anoeta, el del pasado 18 de mayo ante el Girona Iñigo Royo
Real Sociedad

Ya no quedan entradas para el estreno realista en Anoeta

Agotadas las cerca de 2.000 localidades puestas a la venta para el encuentro contra el Espanyol de este domingo: hay mucha expectación en la afición

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:02

Hay mucha expectación en torno a la Real Sociedad un año más. Hay ganas de ver al equipo en Anoeta 98 días después del último ... encuentro oficial en el coliseo de Amara, que fue ante el Girona (victoria 3-2) el pasado 18 de mayo. La muestra es que ya no quedan entradas de tribuna para este encuentro inaugural de la temporada en casa, con el Espanyol como rival a las 19.30 horas de este domingo día 22.

