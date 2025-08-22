Merino halaga a Zubimendi: «Es muy duro salir de la Real»

Ángel López San Sebastián Viernes, 22 de agosto 2025, 10:12 Comenta Compartir

A los txuri-urdin de pro les pudo sobrevenir un ataque de nostalgia al comprobar el sábado pasado que el centro del campo con el que el Arsenal abrochaba su partido ante el United en Manchester era el compuesto por Zubimendi, Merino y Odegaard, futbolistas de calidad que coincidieron en 2020 la Real Sociedad. El último incorporarse fue Zubimendi este último verano: «Yo no quise presionarle mucho, al final es una decisión que debe tomar por su cuenta», dice Merino en los micrófonos de DAZN. «Dejar la Real es un paso muy duro; ya lo fue para mí tomar esa decisión e imagino que para él, siendo de allí, pues más todavía», añade.

Zubimendi rechazó al Liverpool el pasado verano, pero durante el pasado curso tuvo claro que debía cambiar de aires: «No intenté convencerle por respeto hacia él y hacia la Real ni meterle presión para que viniera, que él haga lo que le salga del corazón», relata Merino, compañero del de Ulia en la Real desde 2020 hasta 2024 y esta campaña en el Arsenal.

«Ahora mismo es posiblemente el mejor centrocampista defensivo del mundo», afirma Merino sobre Martin, quien, desde la lesión de Rodri es el pivote titular de la selección española. «He tenido la suerte de compartir equipo con él durante siete años y cada partido en el que hemos coincidido en el terreno de juego era una gozada tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, es alguien muy completo, que lee el fútbol muy bien y nos complementamos muy bien», añade.

Por todo ello, el futbolista navarro, por quien el club gunner abonó 32,5 millones más cinco en variables a la Real el verano pasado, asevera sobre Zubimendi que «el Arsenal es consciente de que ha hecho un fichaje increíble». La relación entre los dos realistas es excelente: «No puedo hacer más para quitármelo de encima, pero me persigue a todos los lados donde voy», dice, con sorna, Merino. «Muy contento de volver a tenerle aquí, para mí es un gran compañero, le considero un gran amigo», concluye.