Mikel Merino, durante un encuentro con la Real Sociedad.

«Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real

Paco García Caridad ha desvelado en El Chiringuito nuevos detalles del no fichaje de Merino por el Atlético de Madrid

J.M.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:17

Tras su llegada al Arsenal el verano pasado, Mikel Merino afronta esta temporada su segundo curso en el equipo londinense. Tras terminar la Premier League en segunda posición, los de Artera intentarán este año alzarse con el ansiado título de liga que se les resiste a los 'gunners' desde la 2003-04.

Un objetivo para el que el conjunto inglés ha incorporado también a Zubimendi desde las filas de la Real Sociedad, que se una a Arteta, Odegaard y el futbolista navarro, todos ellos también con pasado realzale.

No obstante, nuevos informaciones señalan ahora que la dupla Zubimendi-Merino podría no haberse reencontrado en el Arsenal de haber fichado este último por el Atlético de Madrid, situación que estuvo cerca de producirse pero que algunos detalles hicieron que finalmente el centrocampista ex de Osasuna, Borussia Dortmund y Newcastle finalmente se decantará por salir hacia las islas, tal y como ha detallado Paco García Caridad en El Chiringuito.

Tras informar el programa de que el entorno de Julián Álvarez estaría lamentando que el futbolista argentino haya fichado por el Atlético de Madrid, el tertuliano añadió el nombre de Merino a la conversación y su negativa final a unirse a la disciplina del Cholo Simeone.

«Hay un jugador que quiso el Atlético de Madrid, jugador internacional, que consultó con otro jugador internacional y este le dijo: ''En el Atlético de Madrid, te vas a hinchar a correr, te vas a hinchar a correr y nada más que a correr''. Ese jugador está jugando hoy en otro equipo, es una estrella, es un gran jugador de la selección española y un muy buen jugador de un equipo que no está en la liga española'», señaló para poco después dar sus iniciales, que solo coincidían con las de Mikel Merino entre los habituales de la selección.

