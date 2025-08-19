Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca» El jugador donostiarra del Arsenal ha desvelado varios de sus gustos y lugares favoritos en la localidad guipuzcoana en una entrevista

M. S. Martes, 19 de agosto 2025, 12:49

«La chuleta», ha respondido el exjugador de la Real Sociedad, Martín Zubimendi, en una reciente entrevista cuando le han preguntado por su comida preferida. Y es que el actual jugador del Arsenal no se olvida de San Sebastián a pesar de residir en Inglaterra, ya que ha revelado varios de sus gustos y lugares favoritos en la localidad guipuzcoana.

«¿Con qué compañero o excompañero te tomarías una buena pinta?», prosigue preguntando el presentador de DAZN al donostiarra y jugador de la Premier League, Martín Zubimendi, tras haber fichado por el Arsenal después de siete temporadas en la Real Sociedad.

«Bueno, voy a ir a lo fácil, tiene que ser Merino», responde Zubimendi sobre Mikel Merino. «Por la amistad que tenemos y también porque sé que le gusta la cerveza, aunque sea un tío muy profesional, cuando podemos él es alguien al que le gusta», responde sobre su actual compañero en el equipo londinense.

A la hora de responder la pregunta de cuál es el deporte que más le gusta, dejando de lado el fútbol, el mediocampista ha respondido que «la pelota vasca», provocando una graciosa respuesta del presentador resaltando que el jugador todavía esta «con un pie en Donostia»

El restaurante favorito de Zubimendi en San Sebastián

Por lo que la respuesta de Zubimendi a la hora de decidirse por un lugar en Euskadi, ha sido, como no, «San Sebastián». Seguida de «el restaurante Rekondo» como lugar para comer en la capital guipuzcoana. «Un clásico en plena subida al monte Igeldo y conocido por su arroz con almejas», según resaltaba el entrevistador.

A la hora de decir cuál ha sido la mejor camiseta que ha intercambiado, el de Gros ha respondido que la del exfutbolista de la Real Sociedad, David Zurutuza, que «no la intercambié jugando, pero le he conocido a posteriori y hemos hecho muy buena relación», ha revelado el donostiarra.

Y es que Martín Zubimendi se ha reencontrado con viejos conocidos como Mikel Merino y Martin Odegaard en Londres, con quienes ya compartió vestuario en la Real Sociedad. El jugador se estrenó el pasado domingo en la Premier League con una victoria ante el Manchester United (0-1) en Old Trafford. Un partido en el que el donostiarra jugó el partido completo y brindó solidez a los 'gunners' en su victoria.