La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero

Oyarzabal y Odriozola sujetan una gran botella de vino junto a Txomin Rekondo, propietario del restaurante, con Guedes, entre otros, por detrás

Ángel López San Sebastián Lunes, 11 de agosto 2025, 10:21 | Actualizado 10:46h. Comenta Compartir

Semana especial para la Real Sociedad, que retoma la competición tras casi tres meses sin partidos oficiales. Seis días antes de ese primer encuentro liguero ante el Valencia en Mestalla de este próximo sábado (21.30 horas), los realistas brindaron por una temporada espectacular en el restaurante Rekondo, ubicado en las faldas del monte Igeldo, en la segunda noche de la Semana Grande donostiarra. Se trató de una especie de conjura para un curso en el que la Real, por primera vez tras cinco campañas, no participará en competición europea.

En la imagen que los responsables del propio establecimiento han publicado en redes sociales, aparecen Mikel Oyarzabal y Álvaro Odriozola, flanqueando a Txomin Rekondo, propietario del restaurante, con una gran botella de vino. Los futbolistas aprovecharon que su entrenador, Sergio, les concedió jornada de descanso para este lunes, para llevar a cabo su tradicional cena de confraternización para inaugurar la temporada.

En la instantánea, de fondo, se ve a una de las dos nuevas incorporaciones para este curso, Gonçalo Guedes. Al luso se le ve totalmente integrado en el grupo. De hecho, se le aprecian ganas de salir en la imagen. También figuran tras el cristal otros futbolistas como Pacheco, Kubo, Marrero, Aritz y Urko González de Zárate.

Alguno de los jugadores también habían acompañado por la tarde a Álvaro Odriozola al Hipódromo de San Sebastián a ver las carreras de caballos. No faltó Jon Gorrotxategi, pese a su ausencia en los amistosos del viernes en Bournemouth, eso sí con el tobillo vendado.

Se acabaron las balas de fogueo. A partir del sábado, el fuego ya es real. Y la Real quiere estar preparada en todos los sentidos.