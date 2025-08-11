Domingo de caballos para varios jugadores de la Real
Casi medio equipo txuri-urdin disfrutó en el hipódromo de San Sebastián con Odriozola como anfitrión
San Sebastián
Lunes, 11 de agosto 2025, 12:49
Domingo intenso para los futbolistas de la Real. La plantilla disfrutó de una cena de conjura en el restaurante Rekondo de Donostia, pero antes ... algunos vivieron una bonita tarde en el hipódromo de San Sebastián con motivo de las carreras de caballos. La Semana Grande donostiarra arrancó el sábado y alguno de ellos no han querido perderse parte de las actividades clásicas del agosto donostiarra. Como no podría ser de otra manera, Odriozola hizo de anfitrión para recibir en su mayoría a los jóvenes canteranos que sueñan con triunfar en la Real. Lo de potrillos va como anillo al dedo esta vez.
Se desplazaron hasta el hipódromo Turrientes, Goti, Jon Martín, Marín, Zubeldia, Gorrotxategi, Odriozola, Rupérez, Aihen, Carlos Fernández y Sergio Gómez, que no dudaron en fotografiarse antes de que arrancaran las carreras. En las imágenes se aprecia cómo Gorrotxategi tiene el tobillo derecho vendado, hecho que le dejó sin poder viajar a Bournemouth, mientras que Rupérez también tiene una protección que tapa la rodilla izquierda. Veremos si el centrocampista salta este martes a entrenar con el resto de sus compañeros y tiene oportunidad de ser titular el sábado en Mestalla.
Jugadores de la @RealSociedad este domingo en el @HipodromoSnSn junto a @alvaroodriozola y el jockey @jgelabertb 👇🏾👇🏾👇🏾@HipodromoMadrid @Tosgriju @ImanolArruti @isa_landa86 @diariovasco pic.twitter.com/jI4XRLVMAb— ℐ𝓈𝒶𝒶𝒸 ℱ𝒶𝓇𝓇ℯ́ ℱℴ𝓉ℴ́𝑔𝓇𝒶𝒻ℴ (@isaacfotografia) August 11, 2025
El equipo realizó este domingo el clásico entrenamiento recuperatorio después del doble amistoso en Bournemouth mientras que este lunes disfruta de la jornada de descanso antes de volver a Zubieta. Odriozola hizo de cicerone puesto que también corría en una de las carreras.
El donostiarra es propietario de varias cuadras y su caballo 'Darkava' participó en la quinta carrera del día, la última. Con Jaime Gelabert 'Darkava' terminó cuarto en el Gran Premio Donostia Sustapena-Fomento San Sebastián con 20.000 euros en premios.
