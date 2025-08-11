Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un nutrido grupo de realistas posan con el jockey Jaime Gelaber este domingo en el hipódromo de San Sebastián Isaac Farré
Real Sociedad

Domingo de caballos para varios jugadores de la Real

Casi medio equipo txuri-urdin disfrutó en el hipódromo de San Sebastián con Odriozola como anfitrión

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:49

Domingo intenso para los futbolistas de la Real. La plantilla disfrutó de una cena de conjura en el restaurante Rekondo de Donostia, pero antes ... algunos vivieron una bonita tarde en el hipódromo de San Sebastián con motivo de las carreras de caballos. La Semana Grande donostiarra arrancó el sábado y alguno de ellos no han querido perderse parte de las actividades clásicas del agosto donostiarra. Como no podría ser de otra manera, Odriozola hizo de anfitrión para recibir en su mayoría a los jóvenes canteranos que sueñan con triunfar en la Real. Lo de potrillos va como anillo al dedo esta vez.

