Ochieng ya es internacional absoluto: satisfacción y lamento al mismo tiempo

Job Ochieng, extremo derecho titular del Sanse, ha sido convocado para los dos próximos encuentros de la selección absoluta de Kenia, ante Gambia y Seychelles, ... ambos clasificatorios para el Mundial 2026. Se trata del estreno del atacante de 22 años en su combinado nacional, una satisfacción para la Real Sociedad por la manera espectacular con la que ha comenzado la temporada en Segunda, pero también un problema porque Jon Ansotegi perderá a un estilete para el encuentro ante el Cádiz previsto para el domingo 7 de septiembre (16.15 horas), correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Hypermotion. En Segunda no para la competición, para perjuicio de los equipos con internacionales.

Convocatoria de la selección de Kenia, con el realista Ochieng

Ha sido el sudafricano Benni McCarthy, exjugador del Celta y ahora seleccionador de Kenia con la misión de llevar a los 'Harambee Stars' al Mundial de 2026, el que ha citado al realista para estas dos citas enclavadas en el primer parón liguero, la del viernes 5 de septiembre contra Gambia y la del martes 9 ante Seychelles. La impactante aparición de Ochieng en el estreno en Segunda con su golazo al Zaragoza y sus buenas prestaciones contra el Málaga han podido precipitar su convocatoria internacional.

¿Opción de Dani Díaz?

A la espera de la lista definitiva de todas las selecciones, está visto que el Virus FIFA no sólo afecta al primer equipo de la Real, sino también al segundo. Para ese encuentro ante el Cádiz, Ansotegi podrá echar mano de su otro extremo derecho, el internacional en categorías inferiores Dani Díaz, que ya pudo estrenarse en la Liga Hypermotion en La Rosaleda, salvo que el cántabro sea convocado con la selección Sub-21, con la que todavía no ha debutado.

Ochieng está siendo una de las sensaciones del filial en este primer tramo de competición en Segunda. El keniano tiene contrato hasta el año que viene, por lo que, en caso de que continúe su progresión, la Real deberá negociar una renovación.