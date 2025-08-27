Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Job Ochieng dispara a puerta en el partido del Sanse contra el Málaga en La Rosaleda EP

Ochieng ya es internacional absoluto: satisfacción y lamento al mismo tiempo

Benni McCarthy, seleccionador de Kenia, le convoca para dos partidos clasificatorios para el Mundial ante Gambia y Seychelles, por lo que el extremo del Sanse no podrá jugar contra el Cádiz en casa

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:55

Job Ochieng, extremo derecho titular del Sanse, ha sido convocado para los dos próximos encuentros de la selección absoluta de Kenia, ante Gambia y Seychelles, ... ambos clasificatorios para el Mundial 2026. Se trata del estreno del atacante de 22 años en su combinado nacional, una satisfacción para la Real Sociedad por la manera espectacular con la que ha comenzado la temporada en Segunda, pero también un problema porque Jon Ansotegi perderá a un estilete para el encuentro ante el Cádiz previsto para el domingo 7 de septiembre (16.15 horas), correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Hypermotion. En Segunda no para la competición, para perjuicio de los equipos con internacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  4. 4

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  5. 5

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  8. 8 La ola de Belharra, una de las más espectaculares de Europa, aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  9. 9 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  10. 10

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ochieng ya es internacional absoluto: satisfacción y lamento al mismo tiempo

Ochieng ya es internacional absoluto: satisfacción y lamento al mismo tiempo