Odriozola, Sadiq y el resto de transferibles se ejercitan con normalidad en la Real Morquecho
Actualidad

Pleno de jugadores para Sergio en medio de la 'Operación Salida'

Urko más los transferibles Sadiq, Becker, Odriozola, Traoré y Javi López se ejercitan en Zubieta: cero lesionados y una treintena de jugadores

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:56

La Real Sociedad arranca su semana de trabajo con una situación pintoresca: Sergio Francisco tiene a todos los futbolistas a su disposición, ya que no ... hay lesionados, pero al mismo tiempo dirige a media docena de realistas de futuro incierto, que el martes que viene puede que no sean jugadores txuri-urdin. El técnico irundarra ha vuelto a disponer de una treintena de futbolistas en Zubieta, para preparar ya el duelo del próximo sábado (19 horas) contra el Oviedo en el Carlos Tartiere.

