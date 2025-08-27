Pleno de jugadores para Sergio en medio de la 'Operación Salida'

La Real Sociedad arranca su semana de trabajo con una situación pintoresca: Sergio Francisco tiene a todos los futbolistas a su disposición, ya que no ... hay lesionados, pero al mismo tiempo dirige a media docena de realistas de futuro incierto, que el martes que viene puede que no sean jugadores txuri-urdin. El técnico irundarra ha vuelto a disponer de una treintena de futbolistas en Zubieta, para preparar ya el duelo del próximo sábado (19 horas) contra el Oviedo en el Carlos Tartiere.

Pese a su inminente fichaje por el Espanyol, Urko González de Zárate ha sido uno de los realistas presentes en Zubieta, según informan en la Real Sociedad sobre el entrenamiento a puerta cerrada de hoy. También se han ejercitado con normalidad Sadiq, Becker, Odriozola, Javi López y Traoré, muestra de que, a seis días del final del mercado veraniego, no hay novedades sobre sus respectivas salidas.

Sergio lamenta tener que trabajar con este grado de incertidumbre y con tantos jugadores, pero al mismo tiempo celebra no tener lesionados en este arranque liguero. Gorrotxategi está totalmente recuperado de la lesión en el tobillo derecho que le privó de participar en el primer partido de Liga y los realistas que arrastraban molestias en las primeras semanas de este mes de agosto, como Óskarsson, Zakharyan o Sadiq, también se ejercitan a pleno rendimiento.

El único integrante del Sanse que ha participado con el primer equipo ha sido el guardameta Aitor Fraga. Iñaki Rupérez, asiduo en pretemporada, sufre una lesión de menisco y los futbolistas que podrían estar más cerca del primer equipo, como Mariezkurrena, se ejercitan con el Sanse porque no hay sitio en el equipo de Primera.

Tres entrenamientos tiene Sergio para hallar la mejor fórmula de ganar al Oviedo, que ha comenzado LaLiga con sendas derrotas. El club ovetense también está pendiente de los transferibles txuri-urdin, por cuanto se ha interesado por Javi López y por Becker.