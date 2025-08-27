Rupérez tiene tocado el menisco izquierdo y podría estar dos meses de baja

Malas noticias para el Sanse y, por ende, también para la Real después del gran verano que ha tenido. Iñaki Rupérez tiene tocado el menisco ... de la rodilla izquierda tras sufrir una torsión en el primero de los dos amistosos que jugó la Real ante el Bournemouth en pretemporada –pese a que finalizó el encuentro– y podría estar dos o tres meses fuera de los terrenos de juego dependiendo de cómo evolucione su lesión. El de Antsoain, que realizó una gran pretemporada a las órdenes de Sergio, debe parar para recuperarse de una lesión que habrá que ver si requiere o no pasar por quirófano. En este tipo de lesiones hay veces que se realizan artroscopias, mientras que en otras ocasiones se opta por tratamientos conservadores.

Sea como fuere, Rupérez se va a perder las primeras semanas de competición con el Sanse, pero es que tampoco va a ser llamado por Sergio tal y como ha ocurrido durante toda la preparación estival. El lateral navarro se salió del mapa con el primer equipo hasta tal punto de convencer al míster por delante de Traoré y Odriozola. Las preocupaciones con Rupérez saltaron cuando se dejó ver el domingo 10 con otros compañeros en el hipódromo de San Sebastián con un aparatoso vendaje en la rodilla izquierda.

Tal y como informó este periódico, el lateral pasó pruebas médicas junto a Gorrotxategi en la Policlínica. Los resultados indican que ese menisco no está sano por lo que tendrá que parar justo cuando amenazaba con derribar la puerta del primer equipo. El lateral marcó un gol ante el Rennes y asistió a Turrientes ante Osasuna (4-1). El principal perjudicado es Jon Ansotegi, que no ha podido alinear al potrillo ante Zaragoza y Málaga en los dos primeros partidos de la Liga Hypermotion. El de Berriatua ha apostado por Alberto Dadie.