Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rupérez recupera un balón en el amistoso contra el Rennes con el primer equipo en Zubieta. Sara Santos

Rupérez tiene tocado el menisco izquierdo y podría estar dos meses de baja

El lateral no ha podido estrenarse aún esta temporada tras sufrir una torsión en el primero de los dos amistosos en Bournemouth

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:07

Malas noticias para el Sanse y, por ende, también para la Real después del gran verano que ha tenido. Iñaki Rupérez tiene tocado el menisco ... de la rodilla izquierda tras sufrir una torsión en el primero de los dos amistosos que jugó la Real ante el Bournemouth en pretemporada –pese a que finalizó el encuentro– y podría estar dos o tres meses fuera de los terrenos de juego dependiendo de cómo evolucione su lesión. El de Antsoain, que realizó una gran pretemporada a las órdenes de Sergio, debe parar para recuperarse de una lesión que habrá que ver si requiere o no pasar por quirófano. En este tipo de lesiones hay veces que se realizan artroscopias, mientras que en otras ocasiones se opta por tratamientos conservadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  5. 5 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  6. 6

    Miramon contará con un nuevo edificio especializado en rehabilitación de lesiones
  7. 7

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9

    «Venir a la isla es mejor que ir a Hawaii»
  10. 10

    Gorka Narbarte: «La F1 es un estilo de vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rupérez tiene tocado el menisco izquierdo y podría estar dos meses de baja

Rupérez tiene tocado el menisco izquierdo y podría estar dos meses de baja