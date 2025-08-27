Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urko González de Zárate, en Zubieta De la Hera
Pivote canterano

Urko se marcha traspasado al Espanyol

Las partes entienden que Urko González de Zárate se había quedado sin sitio tras la irrupción de Jon Gorrotxategi

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:00

La Real Sociedad tiene encarrilado el traspaso de Urko González de Zárate al Espanyol. El gasteiztarra volverá a jugar en Cornellà, pero esta vez no ... como cedido sino como unos de los fichajes más ilusionantes para la afición perica después de los magníficos cinco meses que jugó la pasada temporada a las órdenes de Manolo González. Los dos clubes han llegado a un entendimiento al considerar que es una buena operación para las dos partes.

