Urko se marcha traspasado al Espanyol

La Real Sociedad tiene encarrilado el traspaso de Urko González de Zárate al Espanyol. El gasteiztarra volverá a jugar en Cornellà, pero esta vez no ... como cedido sino como unos de los fichajes más ilusionantes para la afición perica después de los magníficos cinco meses que jugó la pasada temporada a las órdenes de Manolo González. Los dos clubes han llegado a un entendimiento al considerar que es una buena operación para las dos partes.

Al igual que ha sucedido con Pacheco, Urko ha comprobado que iba a tener difícil tener oportunidades a las órdenes de Sergio, que pese a la lesión de Jon Gorrotxategi optó por colocar de «4» a Turrientes, tanto en el partido de Mestalla como precisamente ante el que será su equipo. En el segundo tiempo de Anoeta, el irundarra retiró a Turrientes para dar entrada a un recuperado Gorrotxategi, evidenciando de nuevo que Urko era la tercera opción para una posición en la que no se suelen dar tantos cambios.

Así las cosas, el futbolista ha aceptado su situación en la Real y ha elegido marcharse traspasado al Espanyol, club que le recibe con los brazos abiertos tras demostrar su valía cuando aterrizó en enero. Urko se hizo fundamental en el mediocampo perico y ahora volverá a Barcelona puesto que el traspaso está muy encarrilado.

Ahora queda por esclarecer si la Real incluye en el contrato o no una opción de recompra o un tanteo sobre el jugador, una práctica habitual en este tipo de situaciones. No sería algo nuevo puesto que la Real se suele guardar esta posibilidad con sus canteranos, por lo que con uno tan prometedor como Urko todo hace indicar que habrá una formula parecida.