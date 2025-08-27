La Real Sociedad encarrila la renovación de Gorrotxategi pese al interés del Athletic

Jon Gorrotxategi disputó el domingo en Anoeta sus primeros minutos como jugador de la Real Sociedad. El eibartarra ha cumplido el sueño de cualquier niño ... que supera por primera vez la puerta de Zubieta, debutar con el equipo de su vida en la máxima categoría. El del Espanyol será el primer partido de muchos, porque además de que apunta a ser importantísimo esta temporada a las órdenes de Sergio el futbolista tiene prácticamente cerrada su renovación con la Real.

El acuerdo es total entre el jugador y el club y tan solo faltan diferentes detalles mínimos de un contrato que no tendrá problemas en hacerse efectivo. La Real, centrada absolutamente en el final del mercado de fichajes en el que tiene que dar salida a varios jugadores e incorporar a un centrocampista si es posible, ha dejado para más adelante los actos de su renovación, que será un hecho cuando las aguas bajen más tranquilas por el Urumea una vez se cierre el mercado de fichajes. El futuro de Odriozola, Javi López, Traoré, Becker y Sadiq sigue en el aire mientras que el club continúa trabajando en poder incorporar el centrocampistas enérgico que pidió el entrenador. Al igual que el año pasado, no se han hecho todos los deberes con el debido tiempo. Óskarsson y Aguerd aterrizaron en Donostia el último día de mercado y fueron inscritos en la Liga a altas horas de la noche, y con todas las operaciones que continúan abiertas a 27 de agosto no es descartable que vivamos un escenario similar.

Así las cosas, la Real continúa con su política de renovaciones implantada hace unos años en la que ata y retiene a sus jóvenes promesas moldeadas durante años en Zubieta. Con contrato en vigor hasta 2027, ahora falta saber por cuántos años firma Gorrotxategi, que atendiendo a otras renovaciones como las Zubeldia, Pacheco, Aramburu y Barrenetxea podría irse hasta 2029 o 2030. No sería una sorpresa. Del mismo modo, también hay que saber si la cláusula de rescisión asciende en número, toda vez que la actual está fijada en los 50 millones de euros. La cifra estandar en el club para los canteranos que dan el salto suele ser de 60 millones, aunque todavía no se ha hecho público si asciende o no la cifra liberatoria. Con Zubimendi, en todo caso, la Real fue capaz de rascar diez millones de euros más al Arsenal cuando la cláusula era de 60 'kilos'.

La Real está centrada en la operación y en fichar un centrocampista, pero la renovación del canterano está apalabrada

El club se ha vuelto a mover con celeridad pese a que al joven y prometedor canterano le queden dos años de contrato. Las conversaciones con el eibartarra arrancaron hace mucho tiempo, incluso cuando estaba cedido en el Mirandés y comenzaba a despuntar en una categoría tan competitiva como la Liga Hypermotion. En Anoeta se han encontrado, como suele ser habitual con la mayoría de talentos forjados en el territorio, con el fuerte interés del Athletic, que ha seguido muy de cerca a Gorrotxategi durante los últimos seis meses pese a tener ya en esa demarcación a futbolistas como Jauregizar, Galarreta, Prados, Vencedor o en menor medida Alejrandro Rego.

Su entorno, en cambio, ha manifestado en Ibaigane que el futbolista solo piensa en triunfar como txuri-urdin en cada una de las intentonas del Athletic. El entendimiento entre el jugador y la Real es total y en las próximas semanas se terminará de rematar el acuerdo. «Tenemos un contacto constante con los jugadores para afrontar las renovaciones. No me sorprendería que contemos con la renovación de Gorrotxategi pronto», declaró Aperribay en Japón. Ese momento ha llegado y Gorrotxategi estampará su firma pronto en un nuevo contrato.

Apunta a ser indiscutible

Pese a que solo ha jugado un partido oficial con la camiseta de la Real, esta temporada apunta a ser fundamental para la carrera de Gorrotxategi. La salida de Zubimendi rumbo al Arsenal ha dejado en la medular txuri-urdin un inmenso vacío difícil de llenar, pero el joven centrocampista eibartarra está convencido de que puede ser el pivote de la Real. Ya lo verbalizó el entrenador, que cuenta con Gorrotxa, Urko y Turrientes para la posición de pivote, pero que está a la espera de si llega o no otro centrocampista, hecho que podría generar movimientos en algún que otro compañero de la posición de pivote o interior.

En Lezama han preguntado varias veces por él pese a tener a Jauregizar, Galarreta o Beñat Prados

Sea como fuere, Gorrotxategi ha asumido galones nada más llegar de su cesión en el Mirandés. Sus primeras declaraciones públicas como jugador de la Real fueron en este periódico y ya dejó meridiano cuáles eran sus intenciones para esta primera temporada. «No vengo a sustituir a nadie. Quiero ser 'Gorrotxa' y nada más. No tengo intención de estar en el banquillo. Vengo a demostrar que quiero ser titular y que busco hacerme un hueco en el equipo. Luego el míster decidirá y veremos lo que pasa, pero yo tengo claro que quiero jugar», verbalizó el canterano, que de no ser por ese esguince de tobillo apuntaba a titular en Mestalla en ese inicio de Liga.

El canterano se hizo daño en una jugada aislada ante el Rennes, mientras que en otro entrenamiento también sufrió un percance que deribó finalmente en el esguince. El staff y el jugador no quisieron arriesgar en el primer partido ante el Valencia, mientras que en el segundo ante el Espanyol tampoco partió de inicio. Sin embargo, ya recuperado, Gorrotxategi saltó al campo a la hora de partido entrando por Turrientes y lo cierto es que el centro del campo txuri-urdin se ordenó, cogió empaque y cambió el signo del partido gracias al gol de Barrenetxea. Pese a ello, Gorrotxategi cometió un par de errores en la salida de balón que pudieron costar caro. Por suerte y como no ocurrió con Jon Martín, los fallos defensivos no costaron goles, algo fundamental en un equipo que debe recuperar su solidez defensiva. El eibartarra apunta a ser decisivo en ese sentido por su capacidad de corregir al compañero, pero también será clave en la salida de balón como quedó demostrado en el choque ante el equipo perico.

«Nos ha dado un poco de orden, va a ser un jugador muy importante para nosotros. Es jugador de Primera», dijo Sergio

Sergio valoró el choque de Gorrotxategi, que se postula al once en el Carlos Tartiere por delante de Turrientes puesto que el centro del campo demostró mucho más empaque con el primero que con el segundo, que en todo caso tampoco cuajó un mal partido. «Llevaba fuera del equipo unas semanas y ha salido como si no pasase eso. Tengo la sensación de que nos ha dado un poco de orden y que va a ser un jugador sin duda muy importante para nosotros. Estoy convencido de eso. Creo que lo tiene que demostrar a todo el mundo, que es un jugador de Primera, y hoy ha hecho una buena primera media hora», apostilló el técnico irundarra en la sala de prensa de Anoeta después de rascar un punto ante el Espanyol cuando la Real remontó el 0-2 inicial.