Jon Gorrotxategi y Unai Marrero suben la cuesta del Z2 para acudir a un entrenamiento. MORQUECHO
Real Sociedad

La Real Sociedad encarrila la renovación de Gorrotxategi pese al interés del Athletic

La renovación del pivote está prácticamente cerrada pese al fuerte interés del conjunto bilbaíno, que ha consultado su situación varias veces

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

Jon Gorrotxategi disputó el domingo en Anoeta sus primeros minutos como jugador de la Real Sociedad. El eibartarra ha cumplido el sueño de cualquier niño ... que supera por primera vez la puerta de Zubieta, debutar con el equipo de su vida en la máxima categoría. El del Espanyol será el primer partido de muchos, porque además de que apunta a ser importantísimo esta temporada a las órdenes de Sergio el futbolista tiene prácticamente cerrada su renovación con la Real.

