Vuelve el mejor Barrenetxea: gol y parte del once ideal de la jornada

Ander Barrenetxea ha arrancado la temporada en plena forma. El donostiarra, que completó la pretemporada a gran nivel y sobre todo sin sobresaltos físicos, ha ... sido el mejor realista en las primeras dos jornadas, como también lo fue durante los amistosos de verano. Su gran partido ante el Espanyol, anotando el gol que inició la reacción de la Real, le ha valido para entrar en el once ideal de La Liga para 'Whoscored'.

Este portal especializado en estadísticas valoró el partido del donostiarra con un 7,62 sobre 10. Además de anotar un gol, Barrene dio un pase clave (el que deja a Marín solo ante Dmitrovic antes de cumplirse el primer minuto de juego), acertó 22/26 pases, intentó cuatro disparos y ganó cinco duelos de ocho disputados en los 80 minutos que jugó.

🇪🇸La Liga Team of the Week pic.twitter.com/JePCE6KTbq — WhoScored (@WhoScored) August 26, 2025

Es indudable que la que era una de las grandes perlas de Zubieta desde alevines ha incrementado su nivel en este inicio de temporada. Desde la entrada en el año 2023 al final de la temporada 22/23 Barrenetxea dio un cambio sustancial, anotando un gol ante el Real Madrid en Anoeta que prácticamente certificó la clasificación a la Champions.

Ese buen rendimiento tuvo continuidad la siguiente temporada, con una fase de grupos brillante en la Champions, pero una vez la Real fue eliminada bajó su nivel. La pasada campaña no fue brillante en cuanto al juego ni la continuidad, aunque sí en lo númerico, con 14 participaciones de gol, algunos de ellos claves como los goles en Copa en la semifinal del Bernabéu y los cuartos ante Osasuna o el que anotó en Europa League frente al Ajax.

En los días clave, normalmente Barrenetxea ha respondido. Pero lo que le ha faltado para asentarse como titular indiscutible ha sido el día a día, donde por pequeñas lesiones o valles de rendimiento no ha terminado de rendir al nivel de las condiciones que tiene. Su perfil, de todos modos, es y ha sido necesario por el desequilibrio que genera.

La competencia

Suelen decir los futbolistas, pensándolo de verdad o no, que «la competencia es buena para todos». Este verano la Real ha firmado a Guedes para comeptir por un puesto con Barrenetxea en la banda y es en ese momento cuando el donostiarra ha pegado un acelerón. En dos partidos del día a día, frente a Valencia y Espanyol, ha demostrado que de momento el titular es él. «Ahora mismo se me hace difícil sacarlo del once», dijo Sergio en la rueda de prensa previa al partido ante el conjunto perico. Además de su nivel, se le ve mejor físicamente (completó los 90 minutos del amistoso ante el Bournemouth y del estreno liguero en Valencia)

«Este es el año de Barrene», se ha solido escuchar entre los aficionados en los últimos veranos. Esta vez, a tenor de lo visto hasta ahora, puede ser el de verdad.