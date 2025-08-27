La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico

Ángel López San Sebastián Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:31 Comenta Compartir

Lo que pasa en el campo ya no se queda en el campo. Por lo menos, desde que los delegados de LaLiga realizan exhaustivos informes y los envían a la Comisión Antiviolencia sobre los cánticos y las reacciones de las gradas de todos los estadios que consideran que «inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante». Lo más llamativo de esta jornada, además de las propuestas de sanción por clásicos del siglo pasado como los que se escucharon contra el árbitro en Anoeta, fue que en varios escenarios de Primera se registró el mismo grito: '¡Pedro Sánchez, hijo de puta!', iniciativa probablemente pergeñada desde las redes sociales.

El denominado 'Director de Partido' del choque entre la Real Sociedad y el Espanyol incluyó dos puntos en su informe, uno relacionado con la afición txuri-urdin y otra, con la hinchada perica. «En el minuto 49 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en el sector central de la grada de Fondo Sur Bajo (Zona de grada de animación »Aitor Zabaleta») entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan de una puta vez», dirigido al equipo arbitral. Este cántico fue secundado por el resto de aficionados presentes en el estadio«. La parroquia realista recuperó un hit de Atotxa en un momento del encuentro en que se sucedieron varias decisiones dudosas del colegiado Alejandro Quintero.

Del sector visitante de Anoeta, donde su ubicaban los seguidores del Espanyol, rescataron la siguiente reacción: «En el minuto 59 de partido, un grupo de aficionados VISITANTES, ubicados en la esquina Sur de la Tribuna Oeste, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico «Puta Barça, puta Barça, eh». En el informe se resalta que »el Club local reaccionó a los cánticos con un mensaje de repulsa por videomarcadores y megafonía, durante el encuentro, instando a cesar los insultos y comportamientos intolerantes«. Lo que no se recoge es que algunos aficionados pitaron en cuanto vieron ese mensaje sobreimpresionado.

Tras el relato de hechos, Antiovilencia enumera todas las medidas preventivas que se realizan en Anoeta para evitar estos comportamientos, entre ellas que «la grada de animación visitante está sectorizada con una valla de metacrilato», que «la unidad canina de la Ertzaintza inspeccionó las instalaciones en la previa del partido» o que «miembros de seguridad privada del Club conforman una hilera o cordón de seguridad en el perímetro de todo el terreno de juego».

Los 'saludos' a Fraga

Por su parte, también se produjeron episodios considerados como denunciables en el partido de La Rosaleda, donde el Sanse visitó al Málaga. Hasta en siete ocasiones, cada vez que Aitor Fraga sacó de puerta un grupo de «aficionados locales ubicados en los sectores 112, 114, 116, 220, 222, 224, 226, 228 y 230 de la grada de Fondo Sur» entonaron «de forma coral y coordinada» durante en torno a tres segundos «el cántico »Eh, cabrón», dirigido al portero visitante al efectuar un saque de meta«. Otro clásico de los terrenos de juego.