Pacheco: «Sergio me dijo que valorara la opción de salir a otro equipo»

Hace dos días que se oficializó la salida de Jon Pacheco rumbo al Alavés, donde este miércoles ha sido presentado como nuevo jugador babazorro. ... Ha sido en la propia rueda de prensa donde el zaguero ha confesado que la decisión estuvo influenciada por una conversación con Sergio Francisco: «Hablé hace unos días con él y me dijo que valorara la opción que iba a llegar de salir a otro equipo».

Pacheco llega al conjunto vitoriano en busca de ese protagonismo que no ha logrado durante todos estos años en la Real Sociedad. El de Elizondo ha admitido estar «preparado» y que afronta este nuevo reto con ilusión: «Desde el principio el Alavés mostró un interés muy fuerte en mí. Es un grandísimo club y tengo muchas ganas de empezar».

En cuanto a su salida de la Real, el baztandarra ha confesado que la Real en los últimos años «está fichando más» y que la «competencia» iba en constante aumento. Y es que, con la salida de Pacheco, el club txuri-urdin mantiene a cuatro centrales para las dos posiciones: Zubeldia, Jon Martin, Caleta-Car y Aritz Elustondo.

Por otro lado, el futbolista ha recalcado que las referencias que recibió de jugadores que ya habían militado en el club vitoriano han sido clave. «He hablado con muchos sobre Vitoria y el Alavés. Todos han sido comentarios positivos. Esta experiencia me vendrá muy bien»

Jon Pacheco buscará en el Alavés «ser el mismo», como así se lo ha transmitido su nuevo entrenador, 'Chacho' Coudet. Esta cesión le vendrá bien para buscar esos minutos que no ha conseguido disputar con Imanol y que tampoco parecía que lo iba a hacer con Sergio Francisco.

Fichas libres

Con la cesión del central de Elizondo al Alavés, se van liberando fichas libres que la Real podría utilizar para nuevas incorporaciones. La futura salida de Urko González de Zarate al Espanyol también daría pie a otra ficha más. Las vacantes pueden ser ocupadas por alguna incorporación o por alguno de los cuatro jugadores que en principio se quedaron sin ficha que el entrenador quiera repescar a última hora: Javi López, Becker, Sadiq y Odriozola.