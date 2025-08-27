Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pacheco saluda a sus nuevos compañeros en su primer día.

Pacheco: «Sergio me dijo que valorara la opción de salir a otro equipo»

En su presentación como nuevo jugador babazorro, el central ha admitido estar «preparado» y que esta experiencia le va a venir «muy bien»

Álvaro Guerra

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:22

Hace dos días que se oficializó la salida de Jon Pacheco rumbo al Alavés, donde este miércoles ha sido presentado como nuevo jugador babazorro. ... Ha sido en la propia rueda de prensa donde el zaguero ha confesado que la decisión estuvo influenciada por una conversación con Sergio Francisco: «Hablé hace unos días con él y me dijo que valorara la opción que iba a llegar de salir a otro equipo».

