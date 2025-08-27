John Benjamin Toshack recibirá la insignia de oro y brillantes en el partido ante el Real Madrid

John Benjamin Toshack recibirá en los prolegómenos del encuentro ante el Real Madrid en Anoeta del próximo 13 de septiembre la insignia de oro ... y brillantes de la Real Sociedad. El club txuri-urdin ya había anunciado el pasado 10 de abril su intención de homenajear al técnico galés, aunque sin concretar una fecha.

John Benjamin Toshack es uno de los entrenadores más relevantes de la historia de la Real Sociedad. Es el segundo técnico con más partidos de la historia del club (386) y cuenta como mayores éxitos la Copa del Rey ganada en 1987 en la final de La Romareda al Atlético de Madrid así como el subcampeonato liguero del año siguiente.

El galés llegó al banquillo txuri-urdin en 1985 procedente del Sporting de Lisboa y este domingo se cumplirán 40 años de su primer partido como entrenador de la Real Sociedad. Tras su paso por el Real Madrid, regresó en 1990 en una segunda etapa, siendo destituido en 1994. Y volvió una tercera y última vez en 2001 para lograr la permanencia antes de abandonar definitivamente el banquillo en marzo de 2022.