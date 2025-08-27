Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

John Benjamin Toshack DV

John Benjamin Toshack recibirá la insignia de oro y brillantes en el partido ante el Real Madrid

La Real Sociedad homenajeará al segundo técnico con más partidos en el club y con el que ganó la Copa del Rey en 1987

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:28

John Benjamin Toshack recibirá en los prolegómenos del encuentro ante el Real Madrid en Anoeta del próximo 13 de septiembre la insignia de oro ... y brillantes de la Real Sociedad. El club txuri-urdin ya había anunciado el pasado 10 de abril su intención de homenajear al técnico galés, aunque sin concretar una fecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

