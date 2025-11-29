Las 10 noticias clave de la jornada

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

DV

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:20

Homenaje: «Seguiremos adelante por Yoanna, para que su nombre nunca se apague»

Sucesos: Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia

... Europa: El Papa sorprende al no querer rezar durante su visita a la Mezquita Azul de Estambul

  1. 1

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  3. 3 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  4. 4

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  5. 5 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  6. 6

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  7. 7 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  8. 8 La nueva aventura de Loreak Mendian
  9. 9

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  10. 10 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»

