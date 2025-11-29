Las 10 noticias clave de la jornada
Homenaje: «Seguiremos adelante por Yoanna, para que su nombre nunca se apague»
Sucesos: Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
... Europa: El Papa sorprende al no querer rezar durante su visita a la Mezquita Azul de Estambul
Internacional: Trump declara «cerrado» el espacio aéreo de Venezuela y estrecha el cerco sobre Maduro
Gipuzkoa: Rescatan a un montañero herido en el Aratz
San Sebastián: El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
Baloncesto: Lance Terry abandona el Gipuzkoa Basket: «Tengo que tomar una decisión que es la mejor como jugador y como padre»
Pelota: A ver si el parejón que decía Unai Laso va a ser el suyo
Política: Ikasle Abertzaleak cambia su nombre para denominarse «organización socialista»
Arrasate: La viuda y el hijo de Enrike Gómez reciben el «recuerdo y el reconocimiento» de Arrasate
