La bailarina Garazi Etxaburu ha protagonizado una emocionante actuación durante el acto en memoria de Yoanna. Lobo Altuna
Homenaje a Yoanna Acedo

«Seguiremos adelante por Yoanna, para que su nombre nunca se apague»

Zarautz homenajea a Yoanna Acedo, la última víctima de la violencia machista en Gipuzkoa, que fue asesinada el pasado 15 de octubre

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:52

Comenta

El Ayuntamiento de Zarautz ha homenajeado este mediodía con un sencillo acto en Lege Zaharren Enparantza a Yoanna Acedo, asesinada el pasado 15 de octubre en Zarautz ... y que es la última víctima de la violencia machista en Gipuzkoa. Una bailarina, Garazi Etxaburu, abrió el acto, antes de que el alcalde, Xabier Txurruka, reiterara la condena más rotunda y sin paliativos por el asesinato machista de Yoanna y el apoyo total a la familia. «El objetivo de este acto no es otro que condenar el asesinato y mostrar todo nuestro apoyo y el del pueblo de Zarautz a la familia, queremos que os sintáis arropados, queremos contribuir a reparar vuestro dolor y podáis recordar este acto en vuestro corazón».

