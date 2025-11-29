«Seguiremos adelante por Yoanna, para que su nombre nunca se apague»

El Ayuntamiento de Zarautz ha homenajeado este mediodía con un sencillo acto en Lege Zaharren Enparantza a Yoanna Acedo, asesinada el pasado 15 de octubre en Zarautz ... y que es la última víctima de la violencia machista en Gipuzkoa. Una bailarina, Garazi Etxaburu, abrió el acto, antes de que el alcalde, Xabier Txurruka, reiterara la condena más rotunda y sin paliativos por el asesinato machista de Yoanna y el apoyo total a la familia. «El objetivo de este acto no es otro que condenar el asesinato y mostrar todo nuestro apoyo y el del pueblo de Zarautz a la familia, queremos que os sintáis arropados, queremos contribuir a reparar vuestro dolor y podáis recordar este acto en vuestro corazón».

Seguidamente la concejala de Igualdad, Gloria Vázquez, ha procedido a la lectura de un escrito de la madre de Yoanna, Merche, presente en el acto. En su escrito ha querido agradecer a todas las personas presentes en el acto, al pueblo de Zarautz y a las instituciones por el cariño recibido durante estas últimas semanas. «Mi hija tenía un brillo especial, era ilusión, era ternura, humanidad, tenía sueños por cumplir y una vida entera por delante. Sin embargo, alguien decidió arrrebatarle su futuro; ese acto cruel no solo terminó con su vida, fracturó la nuestra. Dejó un vacío que ninguna palabra puede llenar».

La misiva de Merche continúa diciendo que »la ausencia pesa, la injusticia duele, y la herida sigue abierta. Aunque nos hayan robado su presencia, jamas podrán borrar lo que ella sembró entre quienes la amábamos. Seguiremos adelante por ella, por la dignidad que merece y con la determinación que su nombre nunca se apague», dice la carta, añadiendo que «su ama y sus hermanos seguiremos luchando, hasta el final, por la verdad, la justicia y su memoria».

La carta de la madre de Yoanna ha finalizado con el agradecimiento a las personas más cercanas que han estado con ella en todo momento, «por recordarme que no estoy sola». Un caluroso aplauso de las decenas de personas que han arropado a la familia de Yoanna en Lege Zaharren Enparantza ha puesto fin al emotivo acto.