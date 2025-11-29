Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El hijo Aratz Gómez, con un ramo de flores, y su madre Cristina Larrañaga DV

La viuda y el hijo de Enrike Gómez reciben el «recuerdo y el reconocimiento» de Arrasate

Cristina Larrañaga Arando y su hijo Aratz han asistido al acto en homenaje al militante de ETA asesinado por el Batallón Vasco Español (BVE) en Baiona en 1979

Kepa Oliden

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

La arrasatearra Cristina Larrañaga Arando, viuda de Enrike Gómez Álvarez 'Korta', y su hijo Aratz han recibido este mediodía, «de corazón, el recuerdo y reconocimiento que el Ayuntamiento y el pueblo de Arrasate deben a Enrike», militante de ETA asesinado por el Batallón Vasco Español (BVE) en Baiona en 1979, donde vivía refugiado desde 1974.

La alcaldesa Maider Morras, en representación de la corporación, ha señalado que «se suele decir que lo que no tiene nombre no existe. Pues hoy hemos querido traer el nombre de Enrike Gómez Álvarez 'Korta' para reconocer su condición de víctima de vulneraciones de derechos humanos. Y os acompañamos con este acto. Nuestro reconocimiento y memoria en nombre del Ayuntamiento de Arrasate y de todo el pueblo».

La regidora arrasatearra recordó que Enrike Gómez, aunque natural de León y criado en Gasteiz, «también ha quedado vinculado al pueblo de Arrasate. Aquí conoció a Cristina Larrañaga Arando, que se convertiría en su esposa, y durante dos años, trabajó como electricista en la Cerrajera. En 1974 Enrike y Cristina buscaron refugio en Iparralde. Aunque esos años no fueron fáciles siempre contaron con las visitas y el apoyo de la familia».

Maider Morras destacó que «ha sido la colaboración y el consenso de los miembros de la Comisión de Convivencia la que ha hecho posible el reconocimiento» que hoy se ha tenido lugar en el salón de plenos. «La Comisión se creó con el objetivo de contribuir a la construcción de una memoria compartida para nuestro pueblo, tarea en la que se compromete a continuar». Y añadió que «seguiremos dando pasos desde amplios consensos para poner nombre a lo ocurrido y que los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repeticion que corresponden a todas las víctimas se hagan realidad; porque todo los que se nombra es y será».

