Incidentes este viernes en Intxaurrondo tras la instalación de una carpa de Vox en San Sebastián.

Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia

La detención se produjo por desórdenes públicos tras la celebración de una concentración que se oponía a la presencia del partido de extrema derecha en Intxaurrondo

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:22

Una persona fue detenida este viernes a las 17.00 horas en el barrio donostiarra de Intxaurrondo tras los altercados que se produjeron por la ... presencia de simpatizantes de Vox en la plaza Sagastieder y un grupo de personas que protestaba por su presencia tras instalar miembros de este partido de extrema derecha una carpa informativa. Tras los enfrentamientos, y tal y como confirma el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, seis ertzainas resultaron contusionadas por los objetos contundentes y bengalas que las personas concentradas contra el partido de Santiago Abascal les lanzaron. Ninguno de los agentes de la policía autonómica vasca tuvo que ser trasladado al hospital.

