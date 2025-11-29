Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia

Una persona fue detenida este viernes a las 17.00 horas en el barrio donostiarra de Intxaurrondo tras los altercados que se produjeron por la ... presencia de simpatizantes de Vox en la plaza Sagastieder y un grupo de personas que protestaba por su presencia tras instalar miembros de este partido de extrema derecha una carpa informativa. Tras los enfrentamientos, y tal y como confirma el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, seis ertzainas resultaron contusionadas por los objetos contundentes y bengalas que las personas concentradas contra el partido de Santiago Abascal les lanzaron. Ninguno de los agentes de la policía autonómica vasca tuvo que ser trasladado al hospital.

Tras su presencia el viernes en Intxaurrondo, Vox anuncia en sus redes sociales que instala este sábado por la mañana una mesa informativa en dos nuevos puntos de San Sebastián. Entre las 10.30 y las 13.30 horas en la plaza Harrobieta de Altza y de 17 a 20 horas en el exterior del hotel Amara Plaza.

En Inchaurrondo @vox_guipuzcoa se mantiene en su determinada determinación de proponer en la calle que si hay alternativa y que ETA @ehbildu no va a conseguir que el miedo nos guíe,nos guía nuestro amor profundo a España y al bienestar de los españoles. Por ellos, siempre leales pic.twitter.com/ETEU76C3AJ — VOX Guipúzcoa (@vox_guipuzcoa) November 28, 2025

La presencia de Vox el viernes en Intxaurrondo provocó una concentración de rechazo de decenas de personas, que finalizó con altercados en los que se lanzaron a los agentes de la Ertzaintza allí desplazados objetivos contundetes y bengales. Una persona fue detenida por desórdenes públicos por estos incidentes.

El pasado 7 de noviembre también hubo incidentes similares tras la instalación de una carpa de la formación ultraderechista en el centro de Lasarte-Oria. En aquella ocasión la Ertzaintza también cargó contra los manifestantes que trataban de impedir el acto de Vox lanzando petardos contra sus simpatizantes y contra los agentes.