Dos jóvenes acceden, este viernes, al antiguo instituto de Martutete donde viven. Gorka Estrada

El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves

Habilitará algún recurso habitacional y recuerda que ya asiste a 84 de los 111 contabilizados en el viejo instituto, entre los que hay «quien estudia o trabaja, y quien delinque»

Oskar Ortiz de Guinea

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

El Ayuntamiento de Donostia salió ayer por la tarde al paso de la reclamación de «una alternativa habitacional» que varios colectivos exigieron por la mañana ... para el centenar de personas que este próximo jueves serán desalojadas del instituto okupado en el barrio de Martutene. Así, desde el consistorio aseguraron a este periódico que sus servicios sociales ya venían trabajando con la mayoría de okupantes, a los que en los próximos días van a facilitar alguno de sus recursos para evitar agravar más su grado de desprotección. La idea es que la salida del edificio pueda ser escalonada y evitar así el desahucio previsto para el día 4 de diciembre con intervención policial.

