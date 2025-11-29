Lance Terry abandona el Gipuzkoa Basket: «Tengo que tomar una decisión que es la mejor como jugador y como padre» El escolta, mediante un comunicado en sus redes sociales, explica que motivos personales le hacen salir de Donostia con su esposa y volver a casa

Primer gran movimiento en el seno del Inveready Gipuzkoa Basket, una vez comenzada la temporada. El escolta estadounidense Lance Terry abandona el equipo por motivos personales y deja San Sebastián, según se desprende del mensaje que el escolta dejó anoche en sus redes sociales. En las imágenes que facilitó el club en el entrenamiento no se vio a Terry, quien deja el equipo después de haber disputado ocho encuentros de liga y el de Copa disputado ante el Palmer.

En el comunicado, Lance Terry agradece «a todo el Inveready Gipuzkoa Basket, sus entrenadores y staff la oportunidad de haber vivido mi primera experiencia a este lado del charco. Estoy agradecido por las nuevas cosas que he podido aprender y el nuevo entorno en el que he estado viviendo. Siempre recordaré esta primera experiencia profesional y seguro que aplico cosas en mi futuro. Sin embargo soy un hombre de pocas palabras y que valora la honestidad, la familia y el respeto. Desafortunadamente tengo que tomar una decisión que es la mejor para mi y para mi familia como jugador y como padre, y he de volver a mi casa».

Su esposa, embarazada

Este periódico ha podido saber que la esposa de Terry, embarazada, ha tenido algún problema en su gestación y eso ha hecho que Terry anteponga a su familia y se vuelve con ella a los Estados nidos. Felizmente parece que los problemas han sido atajados y podrá dar a luz sin problemas.

Los minutos de Terry en pista bajaron ostensiblemente a mediados de noviembre. Hasta ahí promediaba casi trece puntos por choque e hizo 23 en el triunfo ante el Cartagena. El escolta de Georgia dejó además varios mates para el recuerdo pero a partir de ahí llegaron los problemas de su esposa y no ha podido llevar bien el bienestar familiar con el rendimiento en la pista. De hecho tras una derrota, Sergio García confesó que «hemos jugado sin americanos. Uno está lesionado (por McGhie) y otro no estaba preparado anínimacemente», deslizó por un Lance Terry afectado por la situación de su esposa.

El comunicado del jugador estadounidense de 23 años termina diciendo que «a todos los seguidores del GBC muchas gracias por haberme acogido y me han dado consuelo a mi y a mi esposa mientras estabamos lejos de casa y estamos muy agardecidos a todos. Me he encontrado con muy buena gente y he tenido la oportinudad de hacer muy buenas relaciones con todos mis compañeros de equipo. Quiero agradecer a todo el que ha confiado en mi durante este tiempo y espero que les vaya bien de aquí en adelante»

El club se ha puesto ya manos a la obra para intentar incorporar un escolta que supa la baja de Lance Terry. No es un buen momento de mercado aunque varias ligas menores han terminado y se suelen dar casos de encontrar jugadores de talento que han decidido no parar en verano y jugar tanto en Europa como en otras ligas. El siguiente choque de los guipuzcoanos será de campanillas, el viernes que viene ante el Alicante (20.30 horas) equipo revelación de la competición que solo ha perdido un partido.

