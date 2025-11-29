A ver si el parejón que decía Unai Laso va a ser el suyo

Unai Laso apuntó el día de la presentación del Campeonato a Elordi-Zabaleta como un parejón. Los veía por encima del resto. Si nos atenemos ... a lo presenciado en Estella, hay motivos para creer que el parejón de verdad es el suyo.

Resultados de las dos primeras jornadas de la liga han puesto en entredicho el menú equilibrado que presumía la mayoría cuando se dio a conocer la composición de las parejas. Si Altuna III y Ezkurdia dejaron en 5 a Peio Etxeberria y Rezusta hace una semana en el Adarraga de Logroño, este sábado en Estella Laso y Albisu propinaron un 6-22 a Jaka e Iztueta, quienes arreglaron ligeramente el desaguisado en el último tramo. Porque caían 1-17 y no se veía la manera de que su número creciera.

Martxel Iztueta irrumpió el año pasado en esta competición con un papel sobresaliente al que había dado continuidad durante el verano gracias a una regularidad impropia de un zaguero de 21 años. Sin embargo, nadie está a salvo de accidentes. Basta con repasar los resultados de la anterior edición. También en la segunda jornada, Altuna III y Aranguren perdieron 22-3 frente a Elordi y Zabaleta en el Atano III de Donostia, donde de nuevo el amezketarra, esta vez con Bikuña, se quedó en 4 ante Peña II y Albisu en el cierre de la primera fase. Entremedias, en Amorebieta, Laso e Iztueta, al que esta vez le toca estar al otro lado de la barrera, endosaron un 22-4 a Larrazabal y Albisu.

Jaka - Iztueta 6 - 22 Laso - Albisu Tiempo de juego: 44 minutos y 35 segundos.

Pelotazos a buena: 302.

Tantos de saque: Jaka, 1. Laso, 2.

Faltas de saque: Jaka, 0. Laso, 0.

Tantos en juego: Jaka, 2. Iztueta, 0. Laso, 10. Albisu, 2.

Tantos perdidos: Jaka, 2. Iztueta, 6. Laso, 1. Albisu, 2.

Marcador: 0-12, 1-12, 1-17, 2-17, 2-20, 4-20, 4-21, 6-21 y 6-22.

Momios de salida: a la par.

Incidencias: lleno absoluto en el frontón Remontival de Estella. 900 espectadores. Ambiente festivo.

El tolosarra, que acabó bien de manos al contrario que en la jornada inaugural en Aoiz, perdió confianza con el paso de los minutos y el peso del tanteador. Cometió errores poco comunes.

Solo un cuarto de hora tardaron Laso y Albisu en adelantarse 0-12 en el Remontival. El delantero de Bizkarreta ha vuelto enchufado, con chispa, inspirado. Lo enseñó el lunes en el Beotibar y lo confirmó cinco días después. Lo mismo cargó el juego atrás para obligar a un Iztueta incapaz de sacarse de encima el agobio que se lanzó al remate de aire. Alternó el gancho y la parada al txoko. Firmó trece tantos de jugada. Jaka permanecía fuera de juego, sin ocasiones de lucirse y obligado a defender en condiciones precarias.

Albisu, cómodo, se sumaba a la fiesta de su delantero. Después de catorce participaciones como titular en el Campeonato de Parejas y dos finales perdidas -la primera de ellas por la lesión de su delantero, Pablo Berasaluze,nada más empezar a jugar-, parte de los más fieles del ataundarra estaban a punto de perder la esperanza de ver a su pelotari con una txapela sobre la cabeza. El inicio de esta edición les ha devuelto la ilusión y la fe. A los 35 años, ya con más pelota por detrás que por delante, puede que se le haya presentado a Albisu esa oportunidad que parecía extinguida.

Agotado el papel en Eibar

La segunda jornada se completa hoy en el Astelena de Eibar, lleno para ver hasta qué punto exigen Elordi y Zabaleta a Altuna III y Ezkurdia, la dupla de delanteros. No quedan entradas. ETB1 emite en directo el festival, que comienza a las 17.15 horas.