Laso, en una imagen del partido de Tolosa. Lobo Altuna
Campeonato de Parejas

A ver si el parejón que decía Unai Laso va a ser el suyo

El de Bizkarreta obtiene una contundente victoria en compañía de Albisu ante Jaka e Iztueta, que temieron por una derrota de escándalo en el 1-17

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:37

Comenta

Unai Laso apuntó el día de la presentación del Campeonato a Elordi-Zabaleta como un parejón. Los veía por encima del resto. Si nos atenemos ... a lo presenciado en Estella, hay motivos para creer que el parejón de verdad es el suyo.

