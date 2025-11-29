Rescatan a un montañero herido en el Aratz

Un hombre de 63 años ha resultado herido esta tarde como consecuencia de una caída mientras realizaba una travesía de montaña por el monte Aratz ... en la sierra de Altzania, cerca de Aizkorri, hacia Zegama. El herido ha tenido que ser rescatado por un helicóptero de la Ertzaintza.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre las tres y media de la tarde, Sos Deiak 112 ha sido alertado de que un hombre se encontraba herido tras sufrir un percance bajando del monte Aratz hacia el barrio de Asemendialdea en Zegama.

Según la información aportada, presentaba una lesión sangrante en la cara y se había golpeado en una pierna, lo que le dificultaba continuar el descenso. El hombre estaba acompañado de dos personas.

Personal técnico de la Dirección de Atención de Emergencias ha movilizado al lugar recursos de la Ertzaintza, entre ellos, un helicóptero con agentes de la Sección de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR).

La aeronave policial ha procedido al rescate y posterior evacuación del lesionado hasta un estacionamiento de la localidad de Araia, donde ha sido recogido por una ambulancia para su traslado al hospital de Txagorritxu.